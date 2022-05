Mandalika Tuan Rumah Adventure Offroad, Lanjut Yogyakarta, Jabar, Jambi, Jateng

TEMPO.CO, Mataram - Mandalika menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional Adventure Offroad Putaran II Tahun 2022 yang berlangsung hari ini dan besok, Sabtu-Ahad, 14-15 Mei 2022. Sebanyak 58 orang offroader akan menyusuri Bukit Pogem di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika.

Ketua Ikatan Motor Indonesia NTB, Lalu Herman Mahaputra mengatakan, sebelum Mandalika, para offroader ini telah menjalani Kejuaraan Nasional Adventure Offroad Putaran Pertama di Sumatera Selatan. "Hari ini dan besok di The Mandalika, Lombok, NTB, kemudian lanjut putaran berikutnya di Yogyakarta, Jawa Barat, Jambi, dan terakhir Jawa Tengah," kata pria yang biasa disapa dokter Jack, itu.

Lalu Herman Mahaputra yang juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB ini menjelaskan, Kejuaraan Nasional Adventure Offroad 2022 tersebut adalah kerja sama IMI bersama ITDC, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. "Kami ingin meningkatkan perhelatan event olahraga otomotif di NTB sekaligus ajang promosi pariwisata," ujarnya.

Selain memiliki fasilitas yang memadai untuk menggelar acara bertaraf nasional maupun internasional, dokter Jack menilai, salah satu daya tarik utama NTB, yakni memiliki keindahan alam yang begitu memikat. "Ini modal yang kuat untuk terus mengembangkan dunia otomotif," ucapnya. "Saya optimistis NTB akan menjadi barometer dan kiblat otomotif dunia."

Beberapa bukti Nusa Tenggara Barat, khususnya Mandalika, berhasil menjadi tuan rumah berbagai perhelatan otomotif dunia, adalah ajang World Superbike, Asia Talent Cup (IATC), dan MotoGP Mandalika. Menurut dia, dalam waktu dekat juga akan berlangsung ajang otomotif lainnya, misalkan MXGP di Samota, Sumbawa.

Mnaging Director The Mandalika, Bram Subiandoro mengatakan, bertambahnya event otomotif nasional yang berlangsung di kawasan The Mandalika menunjukkan kian populernya destinasi wisata tersebut. "Ini sesuai dengan tujuan pengembangan The Mandalika sebagai the next destination berkelas dunia yang mengusung konsep sport tourism," ujarnya. "Kami berharap berbagai acara ini dapat menciptakan multiplier effect bagi masyarakat."

