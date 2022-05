Pilihan Tempat Wisata Seru di Jalur Mudik Jawa-Sumatera dan Bali-Nusa Tenggara

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan salah satu tren wisata terbaru yang mulai populer selama pandemi Covid-19 adalah perjalanan darat atau road trip. Tren ini sekilas terlihat hanya seperti tradisi mudik Lebaran biasanya, namun road trip dapat dilakukan bersama keluarga dengan mobil.

Tak hanya perjalanan mudik biasa, pemudik bisa sambil berwisata selama perjalanan menuju kampung halaman di sejumlah jalur mudik. Bagi pemudik yang melalui Jalur Mudik Jawa-Sumatera dan jalur Jawa-Bali-Nusa Tenggara, ada beberapa destinasi yang bisa dikunjungi menurut Indonesia Travel:

1. Pantai Krui, Lampung

Kawasan Krui merupakan salah satu destinasi unggulan Provinsi Lampung. Dikenal sebagai spot surfing mendunia, Krui memiliki banyak pantai yang bisa digunakan untuk berselancar, seperti Pantai Tanjung Setia, Mandiri, Pugung, dan Way Jambu.

Jangan khawatir, penduduk lokalnya pun dikenal ramah terhadap pendatang. Pemudik dapat menikmati beragam kegiatan seni di kawasan Krui, seperti membuat kerajinan sarung khas Lampung, yaitu kain tapis.

2. Danau Gunung Tujuh, Jambi

Terletak di Desa Pelompek, danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Danau ini merupakan danau vulkanik air tawar tertinggi di Asia Tenggara dan dikelilingi tujuh puncak gunung di Jambi.

Pemudik dapat healing di tempat ini dengan keragaman flora dan fauna, serta pemandangan alam yang indah. Tempat ini juga menyediakan fasilitas untuk memancing atau menyewa perahu untuk berkeliling danau.

3. Jam Gadang, Kota Bukittinggi

Pemudik dapat menikmati wisata sejarah dengan panorama alam yang luar biasa di tempat ini. Salah satu tujuan wisata paling terkenal di Kota Bukittinggi adalah Jam Gadang. Sebagai ikon Bukittinggi, Jam Gadang sering disebut sebagai kembaran Big Ben London.

Jam Gadang memiliki tinggi 36 meter dengan 4 tingkat, hasil rancangan arsitek Minangkabau Yazid Rajo Mangkuto dan Sutan Gigi Ameh. Selain Jam Gadang, kuliner di kota ini juga terkenal keunikan dan kelezatannya. Beberapa hidangan kuliner yang terkenal di Kota Bukittinggi adalah nasi kapau, sate padang, itiak lado mudo dan masih banyak lagi.

Adapun bagi pemudik yang melalui Jalur Mudik Jawa-Bali-Nusa Tenggara, ada beragam tempat wisata menarik juga untuk disinggahi. Jalur mudik ini juga menggunakan kapal untuk menyeberang dari Pulau Jawa ke Bali:

1. Hutan De Djawatan, Banyuwangi

Hutan ini disebut-sebut mirip seperti Hutan Fangorn dalam film Lord of The Rings. Deretan pohon trembesi yang menjulang tinggi sering dijadikan spot foto instagramable oleh wisatawan.

Pemudik dapat menikmati pemandangan pohon-pohon tinggi di tempat ini, dan duduk di kursi kayu jati yang tersedia di sana. Kegiatan lain yang tersedia di sana adalah bermain ATV dan berkeliling naik delman.

2. Taman Nasional Bali Barat, Bali

Taman nasional ini merupakan tempat pelestarian alam terlengkap dan terluas di Pulau Bali. Terdapat banyak spot alam menarik yang bisa dikunjungi pemudik bersama keluarga, mulai dari pantai, candi bersejarah, kebun binatang, melihat terumbu karang bawah laut dan masih banyak lagi.

Beberapa destinasi wisata yang terkenal di kawasan tersebut adalah Pantai Karang Sewu, Pulau Menjangan, sumber mata air panas, penangkaran jalak bali, teluk brumbun, dan masih banyak lagi. Hutan ini juga menjadi habitat asli kera dan burung jalak Bali yang kini semakin langka.

3. Mandalika, Lombok

Setelah menyeberang dengan kapal ke Nusa Tenggara Barat, Mandalika merupakan salah satu destinasi dengan pemandangan laut dan perbukitan yang indah. Pemudik dapat singgah di sana dan menikmati sajian alam yang luar biasa.

Terdapat berbagai macam pantai dan desa budaya di sana. Selain itu, pemudik dapat berwisata kuliner di sana, karena Mandalika memiliki aneka ragam makanan lokal hingga internasional yang menarik bagi pengunjungnya.

Hal yang terpenting, persiapkan diri dan kendaraan sebelum mudik Lebaran dengan road trip. Tak lupa penerapan protokol kesehatan yang ketat dimana pun berada.

