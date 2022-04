Polisi Antisipasi Kecelakaan Bus di Jalur Hutan Mangunan Saat Libur Lebaran

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepolisian Resor Kabupaten Bantul Yogyakarta menyiapkan sejumlah langkah menyambut kunjungan wisatawan saat libur lebaran khususnya di jalur jalur rawan kecelakaan.

Salah satu jalur rawan yang diwaspadai adalah Imogiri-Dlingo yang mengarah ke sejumlah objek wisata, salah satunya Hutan Pinus Asri Mangunan.

"Bus besar tidak dilarang melintas di jalur Imogiri-Dlingo saat libur lebaran, tapi kami dan dinas perhubungan setempat membuat rampcheck di situ untuk mengecek kelaikan bus," kata Kapolres Bantul Ajun Komisaris Besar Polisi Ihsan, Sabtu, 23 April 2022.

Pengamanan lebih ketat di jalur itu sebagai antisipasi terulangnya peristiwa kecelakaan maut pertengahan Februari 2022 lalu. Saat itu sebuah bus rombongan wisata asal Sukoharjo Jawa Tengah kecelakaan tunggal menabrak tebing dan menyebabkan 14 wisatawan tewas. Dugaan kuat kecelakaan dipicu bus tak laik jalan dan supir tak menguasai medan yang naik turun.

"Jadi nanti kendaraan, khususnya bus yang melintas di jalur Imogiri- Dlingo itu kalau tidak lolos rampcheck, ya mohon maaf, langsung kami minta putar balik," kata Ihsan.

Ihsan menambahkan pos pantau di jalur rawan seperti Imogiri-Dlingo Hutan Mangunan ini akan dijaga personel kepolisian dan petugas dinas perhubungan selama 24 jam.

"Ramp check juga dilakukan di Terminal Imogiri atau sebelum bus mulai naik ke Jalan Imogiri-Mangunan," kata Ihsan yang memprediksikan rombongan bus-bus bus besar wisatawan mulai berdatangan H+1 lebaran.

"Kami juga mendorong para pengelola wisata di wilayah Imogiri-Dlingo berkoordinasi dengan petugas apabila parkir sudah penuh sehingga petugas akan mengalihkan bus-bus wisata ke objek wisata lainnya," Ihsan menambahkan.

Berbagai upaya imbauan kepada kendaraan yang menuju atau meninggalkan kawasan Hutan Mangunan senantiasa menggunakan gigi kecil. Ihsan mengatakan Polres Bantul tidak akan melakukan penyekatan, namun akan melakukan berbagai rekayasa lalu lintas selama libur lebaran tahun ini.

Salah satu rekayasa tersebut seperti pemberlakuan one way atau satu arah di titik-titik rawan kemacetan. "One way ini situasional, salah satunya arah Jalan Pantai Parangtritis. Kalau tidak mempan mengurai kemacetan, kendaraan wisatawan kami alihkan ke jalur lain, tapi tujuannya tetap ke Parangtritis," ujarnya.

Ihsan mengatakan penataan kantong-kantong parkir di sepanjang kawasan pantai selatan jadi perhatian besar. Sebab kantong parkir di pinggir pantai kerap memicu kepadatan kendaraan dan mengganggu arus lalu lintas. "Jadi bila di area dalam pantai sudah penuh kantong-kantong parkirnya, akses masuk kami tutup," kata dia.

