Mudik Lebaran, Solusi Ridwan Kamil Mencegah Penumpukan Kendaraan di Rest Area

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau kepada pemudik agar bijaksana selama berada di dalam rest area. Musababnya, selama arus mudik lebaran berlangsung, rest area adalah salah satu titik rawat kepadatan. Banyak keperluan pemudik di rest area, misalkan ke toilet, isi bensin, makan, beristirahat sejenak, dan sebagainya.

Ridwan Kamil menyampaikan solusi untuk mencegah penumpukan kendaraan di rest area. "Teorinya sederhana, kalau tempatnya sedikit yang butuh banyak, maka batasi waktunya. Saya kira aturan 30 menit di rest area cukup memadai," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung pada Selasa, 19 April 2022.

Dia mencontohkan aktivitas dan pembagian waktu yang dilakukan selama 30 menit di rest area. Misalkan ke toilet 5 menit, peregangan 10 menit, dan jika makan sekitar 15 menit. Ridwan Kamil mengatakan, jika semua pemudik berpikir mampir ke rest area saat waktu buka puasa, maka bisa dipastikan kapasitas rest area tidak memadai.

Ridwan Kamil juga menyarankan pemudik untuk membawa makanan dan peralatan penting di mobil agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di rest area tol. Dengan begitu, jika tak memungkinkan untuk mampir ke rest area, mereka masih dapat buka puasa di jalan.

Wakil Kepala Kepolisian Jawa Barat, Brigadir Jenderal Bariza Sulfi juga mengimbau pemudik tidak berlama-lama di rest area jalan tol sebelum pemberlakuan skema satu arah atau one way. Musababnya, sebelum skema satu arah berlaku, maka rest area jalan tol harus kosong dulu. "One way diberlakukan dari arah Jakarta ke Jawa Tengah, maka pemudik dari arah Jawa Tengah yang masih berada di rest area mesti keluar dulu. Rest area harus kosong sebelum one way," ujarnya.

Rencananya kepolisian akan memberlakukan one way mulai Kamis, 28 April 2022 pukul 17.00 WIB. Sebab itu, masyarakat yang dalam perjalanan di jalan tol yang melawan arus mudik harus keluar dari rest area. Dua jam sebelum one way berlaku, menurut Bariza, petugas akan mengumumkan agar segera mengosongkan rest area. "Kalau terlambat, masyarakat yang dalam perjalanan ke arah Jakarta terpaksa harus keluar tol dan melewati jalur alternatif," ujarnya.

