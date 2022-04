Warner Bros Studio Akan Hadirkan The Making of Harry Potter di Tokyo

Warner Bros Studio Tour London, yang akan dibangun di Jepang pada 2023 dengan nama The Making of Harry Potter'. Foto: @nijgnod0226

TEMPO.CO, Jakarta - The Making of Harry Potter merupakan salah satu pameran atraksi paling populer di London. Kini setelah 9 tahun lamanya, pameran tersebut akan membuka lokasi baru, yaitu di Tokyo, Jepang. Hal ini diumumkan secara resmi oleh Warner Bros Studio melalui saluran YouTube miliknya.

Pameran atraksi baru ini akan memberikan pengalaman menakjubkan bagi para penggemar film Harry Potter and Fantastic Beasts tentang tampilan di balik layar. "Warner Bros telah bercerita selama hampir 100 tahun, dan Harry Potter adalah salah satu yang paling populer dan dicintai," kata CEO Warner Bros Ann Sarnoff seperti yang dikutip dari Insider.

Pembangunan pameran atraksi ini telah dimulai di bekas taman hiburan Toshimaen yang kini telah tutup secara permanen pada Agustus 2020. Pada lahan seluas 30.000 meter persegi akan dibuat The Making of Harry Potter kedua di dunia. Warner Bros Studio akan menghadirkan semua yang ada di London dengan membuat ulang berbagai replika aslinya.

Warner Bros Studio akan membuat The Making of Harry Potter dimana pengunjung dapat melihat set produksi, melihat dari dekat alat peraga seperti tongkat dan ramuan. Selain replika set seukuran aslinya dan berbagai alat peraga yang dipamerkan, pameran atraksi ini akan mencakup sejumlah restoran dan kafe yang menyajikan beberapa makanan dan minuman paling terkenal dari franchise film tersebut.

Adapun hal lainnya, yaitu dua stasiun kereta di Tokyo akan mendapatkan beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan tema pameran atraksi tersebut. Stasiun tersebut diantaranya Stasiun Toshimaen dan Stasiun Ikebukuro yang akan direnovasi menyerupai Stasiun Hogsmeade yang ditampilkan dalam seri Harry Potter. Renovasi kedua stasiun tersebut terinspirasi dari Stasiun King Cross, London.

Diketahui pembangunan pameran atraksi The Making of Harry Potter oleh Warner Bros di Tokyo dijadwalkan buka pada paruh pertama 2023. Selain itu, diperkirakan akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk menikmati semua atraksi wisata yang ditawarkan. Dan mengenai Harry Potter ini merupakan novel fantasi populer oleh penulis J. K. Rowling yang mengisahkan petualangan seorang penyihir bernama Harry Potter dan sahabatnya di Sekolah Sihir Hogwarts.

DIAH RETNO ANDANI | TIMEOUT | INSIDER

Baca juga: Intip 5 Atraksi Bertema Anime yang Hadir di Universal Studios Jepang Tahun Ini

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.