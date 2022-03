Singapura dan Thailand Akan Buka Jalur Pelayaran Kapal Pesiar Tervaksinasi

Seorang pria berjalan di pantai Karon saat Phuket bersiap-siap untuk dibuka untuk turis asing mulai 1 Juli yang mengizinkan orang asing yang divaksinasi penuh untuk mengunjungi pulau resor tanpa karantina, Phuket, Thailand 29 Juni 2021. Berdasarkan keterangan resmi dari Tourism Authority of Thailand (TAT), wisatawan yang diizinkan masuk ke Phuket hanya mereka yang berasal dari negara dan wilayah yang telah disetujui oleh Badan Penanggulangan Covid-19 Thailand (Centre for Covid-19 Situation Administration atau CCSA). REUTERS/Jorge Silva

TEMPO.CO, Jakarta - Singapura bersama dengan Thailand sedang mengembangkan sebuah protokol pelayaran kapal pesiar. Protokol tersebut memungkinkan agar kapal pesiar bisa berlayar antara Singapura dan Phuket. Rencana tersebut diperkirakan selesai pada kuartal tiga 2022.

Jalur Perjalanan Tervaksinasi (VTL) Singapura mungkin sudah diketahui banyak orang. Kini, negara tersebut memulai jalur pelayaran tervaksinasinya sendiri. Menurut Travel Weekly Asia, Badan Pariwisata Singapura (STB) dan Kedutaan Besar Singapura di Thailand telah mengkonfirmasi adanya diskusi dengan pemerintah Thailand terkait protokol pelayaran tersebut.

Keduanya hendak melanjutkan ports of call, tempat persinggahan kapal untuk membongkar kargo atau mengisi bahan bakar di Phuket. Ports of call tersebut dapat secara efektif membangun jalur pelayaran tervaksinasi bilateral di antara kedua negara tersebut.

Terdapat beberapa persyaratan dalam rencana tentatif jalur pelayaran tervaksinasi tersebut. Dibutuhkan pengujian Alat Tes Antigen (ATK) yang diambil dalam waktu 24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, jumlah wisatawan dibatasi setiap pelayarannya dan penumpang kapal harus sudah mendapatkan vaksin lengkap.

Phuket telah melakukan uji coba terkait kemungkinan untuk mengembalikan wisatawan asing yang datang dengan kapal. Empat WNI menjadi wisatawan pertama yang tiba di bawah skema perjalanan laut Test&Go yang dipermudah. Keempat WNI tersebut tiba pada 9 Maret lalu melalui kapal pesiar pribadi dari Singapura.

Di bawah peraturan terbaru yang semakin melonggarkan peraturan masuk, para wisatawan harus melakukan tes PCR Covid-19 pada saat kedatangan. Peraturan tersebut mulai diberlakukan pada 1 April.

Direktur Kantor Otoritas Pariwisata Thailand di Phuket, Nanthasiri Ronnasiri, mengatakan bahwa pemilik dan operator kapal pesiar telah menyatakan minatnya untuk mengunjungi pulau Thailand di bawah program Test&Go. Phuket menjadi tujuan ideal untuk wisata dengan kapal mengingat terdapat sekitar 30 negara menjalankan dermaga pribadi dan pelabuhan laut dalam.

Kapal pesiar Spectrum of the Seas dari Royal Caribbean telah membuka pesanan untuk tujuan pelayaran ke Phuket dan port of call lainnya, seperti Penang, Nha Thrang, Kuala Lumpur, Kota Ho Chi Minh, dan Bangkok mulai 21 Oktober.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | TRAVEL WEEKLY ASIA

