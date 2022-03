Pesan Sandiaga Uno Setelah Mencoba Makan di Lounge in The Sky

Lounge in the Sky, Jakarta, Senin (28/3/2022) (ANTARA/Nanien Yuniar)

TEMPO.CO, Jakarta - Tempat makan baru dengan sensasi yang tak biasa hadir di Jakarta dan bisa segera dicoba masyarakat. Lounge in The Sky menawarkan pengalaman makan dari ketinggian dengan pemandangan ibu kota.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah mencoba destinasi wisata kekinian itu dan mengapresiasinya. "Ini inovasi yang dihadirkan untuk menghadirkan suatu destinasi wisata yang kekinian," kata dia dalam soft opening Lounge in The Sky di Mangkuluhur City, Senin, 28 Maret 2022.

Menurut Sandiaga, destinasi-destinasi wisata serupa sudah hadir di sejumlah negara. Indonesia disebut menjadi negara ketiga yang menghadirkan restoran ini setelah Belgia dan Malaysia.

Lounge in The Sky menawarkan pengalaman makan di atas ketinggian 50 meter. Para tamu yang datang dapat menikmati makanan yang disajikan Boca Rica Tapas Bar & Lounge lewat menu full course meal yang memadukan kuliner Indonesia dan internasional.

Tamu juga bisa menikmati pemandangan ibu kota saat malam hari alias Jakarta skyline. Lounge in the Sky di Indonesia memiliki kapasitas hingga 32 tamu. Telescopic boom crane asal Eropa yang sudah memenuhi persyaratan dari Jerman digunakan untuk mengangkat restoran ini ke udara. Struktur dan kabel yang digunakan diimpor dari Eropa dan sudah diuji dicek dan melewati sertifikasi secara menyeluruh.

Sandiaga menyebutkan ada beberapa atraksi yang serupa dengan lounge ini di Indonesia, salah satunya ada di Yogyakarta, yaitu Ngopi In The Sky. Namun ia menilai perlu ada pembinaan bagi pengelola atraksi ini, terutama sehubungan dengan protokol kesehatan dan keselamatan.

"Saya yakin dengan inovasi seperti ini, Jakarta dan kota-kota lain akan mampu meningkatkan pariwisatanya, kebangkitan ekonominya dan ini merupakan bagian dari tatanan ekonomi baru yang unik, menarik dan bisa menjadi daya tarik yang memiliki nilai jual tinggi," kata Sandiaga.

Sandiaga juga mengajak para calon-calon investor dan stakeholder terkait untuk hadir menikmati pemandangan di Lounge In The Sky Indonesia. "Sehingga nanti ada standardisasi yang sama dan ini bisa kita hadirkan di destinasi lainnya yang melibatkan pengusaha dalam negeri juga," ujarnya.

ANTARA

Baca juga: Lounge in the Sky Siap Jadi Daya Tarik Wisata Baru di Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.