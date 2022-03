Kepulauan Riau Jadi Tuan Rumah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

TEMPO.CO, Batam - Provinsi Kepulauan Riau terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI 2022. Gerakan merupakan upaya pemerintah menggenjot pemasaran produk dalam negeri yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada 14 Mei 2020. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad berharap acara ini dapat meningkatkan nilai transaksi atau permintaan barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri, sehingga menggerakkan perekonomian Kepulauan Riau.

Acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kepulauan Riau akan berlangsung pada 30 Maret 2022 di Kota Batam. "Kita harus memanfaatkan terpilihnya Kepulauan Riau sebagai tuan rumah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk mempromosikan produk-produk UMKM," kata Ansar Ahmad, Senin, 28 Maret 2022.

Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai campaign manager, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), dan berbagai komunitas. Temanya "Expanding to The New Market, Recover Together, Recover Stronger" yang dibungkus dengan tagline "UKM Kepri Without Border".

Acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kepulauan Riau juga seiring dengan agenda Gerakan Nasional Bangga Berwisata Indonesia (BWI) dan Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2022, yang menjadi bagian dari event pendukung Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20. Puncak rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu bersamaan dengan pembukaan Gebyar Melayu Pesisir 2022 di Harbour Bay Batam.

Rangkaian acara ini akan berlangsung selama lima hari atau sampai 3 April 2022. Terdapat berbagai acara hiburan dan pameran beragam produk UMKM Kepulauan Riau, seperti mode, kerajinan, kuliner, sampai paket wisata.

