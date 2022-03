Buldoser Mogok, Penerbangan di Bandara Internasional Lombok Beralih ke Denpasar

TEMPO.CO, Mataram - Empat penerbangan dari Jakarta dan Surabaya menuju Bandara Internasional Lombok terpaksa pindah ke Denpasar, Bali pada Ahad pagi, 27 Maret 2022. Ada pula tiga penerbangan dari Lombok tujuan Sumbawa, Jakarta, dan Bima terpaksa tertunda.

Penyebabnya adalah mogoknya buldoser yang sedang menggarap bahu jalan di sisi landas pacu atau paved shoulder runway. Buldoser berada 600 meter threshold ujung landasan atau runway 13 sebelah barat dan 30 meter dari center line landas pacu sisi utara.

Juru Bicara Bandara Internasional Lombok, Arief Haryanto mengatakan, gangguan penerbangan ini berlangsung pada pukul 08.00 Waktu Indonesia Tengah atau WITA. "Butuh waktu satu jam untuk mengatasinya," kata Arif Haryanto dalam keterangan tertulis.

Bandara Internasional Lombok beroperasi mulai pukul 08.00 WITA. Teknisi Unit Airport Facilities mengecek landasan pacu dua jam sebelum melayani penumpang dan penerbangan. Petugas melapor ada buldoser yang mogok saat sedang mengerjakan bahu jalan di sisi landas pacu.

Pada pukul 08.00 WITA, pengelola Bandara Internasional Lombok mendapatkan informasi butuh waktu sekitar satu jam untuk menangani buldoser yang mogok tadi. Kemudian petugas menerbitkan Notice to Airmen (Notam) berupa penutupan landasan pacu dengan alasan ada kendaraan di sisi landas pacu atau closed due to vehicle at shoulder runway.

Proses pemindahan buldoser yang semula diperkirakan memakan waktu satu jam belum juga rampung. Petugas menggunakan eskavator untuk menarik buldozer menuju sisi utara landas pacu. Terbit Notam untuk mengubah landas pacu yang digunakan menjadi Runway 31 (ujung timur) dan menggunakan landas pacu sepanjang 2700 meter.

Pesawat yang mendarat di landasan 31 adalah Wings Air dari Bima pukul 09.52 WITA dan Garuda Indonesia dari Jakarta pukul 09.58 WITA. Proses pemindahan buldoser selesai dan seluruh peralatan berada di luar pagar perimeter bandara pada pukul 09.59 WITA. Petugas bandara segera mengecek landasan pacu dan menyatakan semua fasilitas dapat digunakan seperti semula serta mencabut Notam.

Berikut data operasional pesawat yang terdampak mogoknya buldoser di landasan pacu Bandara Internasional Lombok:

Penerbangan beralih ke Denpasar

Citilink QG 670/673 rute Surabaya - Lombok - Surabaya

Lion Air JT 646/645 rute Surabaya - Lombok - Surabaya

Lion Air JT 656/657 rute Jakarta - Lombok - Jakarta

Batik Air ID6656/6657 rute Jakarta - Lombok - Jakarta

Penerbangan tertunda

Wings Air IW 1353 rute Lombok - Sumbawa

Wings Air IW 1865/1863 rute Bima - Lombok - Denpasar

Garuda Indonesia GA434/435 rute Jakarta - Lombok - Jakarta

Baca juga:

Siapakah Zainuddin Abdul Madjid? Namanya untuk Bandara Internasional Lombok

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.