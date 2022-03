Bukan Hanya KTT G20, Bali Juga Tuan Rumah Acara Parlemen Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Bali akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada 30-31 Oktober 2022. Bulan ini, Bali juga menjadi tempat penyelenggaraan acara kelas dunia, yakni pertemuan parlemen internasional.

Anggota Badan Kerjasama Antar-Parlemen atau BKSAP DPR, Kamrussamad mengatakan, pelaksanaan kongres parlemen dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali menjadi momentum untuk mendongkrak pariwisata. "Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia," kata Kamrussamad di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2022.

Terpilihnya Indonesia, khususnya Bali sebagai tempat pelaksanaan IPU tahun ini, menurut dia, juga mencerminkan kesuksesan Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Selama pelaksanaan Presidensi G20 juga, Kamrussamad melanjutkan, pemerintah dapat membuktikan penerapan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi dengan maksimal.

Agenda Inter-Parliamentary Union atau IPU ke-144 akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022. Temanya adalah "Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change". Tahun lalu, IPU ke-143 digelar di Madrid, Spanyol, yang dihadiri oleh 1.200 orang, terdiri atas 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya.

Kamrussamad menjelaskan, isu perubahan iklim menjadi tema besar seiring dengan penanganan pandemi Covid-19. Para pimpinan parlemen dari berbagai negara, menurut dia, akan bicara tentang bagaimana mengatasi pandemi dengan tetap menggerakkan roda ekonomi dan memenuhi target vaksinasi secara global.

Baca juga:

1.600 Wisatawan Asing Telah Datang ke Bali, Terbanyak dari Rusia dan Australia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.