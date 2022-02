Selain Nonton MotoGP, Yuk Lebih Dekat dengan Budaya Lokal Mandalika Nusa Tenggara Barat!

INFO TRAVEL - Mandalika merupakan sebuah daerah yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di bagian selatan Pulau Lombok. Mandalika menawarkan pesona pantai yang cantik dan pemandangan bawah laut yang luar biasa memukau, sehingga wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling hingga berselancar. Dengan keindahannya yang alami, tak heran jika #Mandalika masuk ke dalam salah satu destinasi wisata prioritas #WonderfulIndonesia.

Nama Mandalika berasal dari sebuah legenda atau cerita rakyat, yang menceritakan tentang seorang putri cantik dari Suku Sasak bernama Mandalika. Kecantikannya menghipnotis lelaki bahkan hingga luar Lombok. Suatu saat, Putri Mandalika yang kewalahan menerima banyak pinangan pergi bersemedi untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, Putri Mandalika mengumpulkan seluruh lelaki yang meminangnya di Bukit Seger namun justru ia menghempaskan tubuhnya ke dalam gulungan ombak dan menghilang tanpa jejak. Usai sang putri menghilang, Pantai Seger kemudian dipenuhi oleh cacing laut berwarna-warni. Masyarakat lokal mempercayai cacing laut itu sebagai jelmaan Putri Mandalika.

Patung Putri Mandalika (Sumber: Indonesia.travel).

Demi melestarikan legenda tersebut, terdapat perayaan upacara Bau Nyale yang diadakan setiap tahun. Bau Nyale sendiri merupakan ritual mencari cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika yang menghilang usai terjun dari atas Bukit Seger ke Pantai Seger. Keunikan upacara adat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal hingga mancanegara yang berkunjung ke Mandalika.

Seperti yang kita ketahui, Mandalika juga dipilih sebagai lokasi gelaran MotoGP 2022. Pada 11-13 Februari lalu bahkan sudah digelar balapan pramusim di Sirkuit Mandalika. Selanjutnya, Mandalika akan menjamu tamu pada pergelaran MotoGP Mandalika 2022 yang berlangsung pada 18-20 Maret 2022.

Jelang penyelenggaraan acara bertaraf internasional tersebut, pemerintah terus mempercepat laju vaksinasi Covid-19 di daerah sekitar lokasi penyelenggaraan. Meski muncul kekhawatiran akan varian Omicron yang terus menyebar di Indonesia di tengah perhelatan MotoGP Mandalika yang semakin dekat, namun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, mengatakan bahwa kegiatan MotoGP Mandalika masih akan tetap berlanjut seperti jadwal semula, dengan skema travel bubble.

“The show must go on. Kita menyiapkan travel bubble terhadap kru dan official team,” ujar Sandiaga, dalam Weekly Press Briefing yang digelar, Senin (24/1/2022).

Tetap berlangsungnya perhelatan MotoGP Mandalika, salah satunya dipengaruhi pencapaian vaksinasi yang tinggi di Nusa Tenggara barat (NTB). Saat ini, vaksin dosis pertama sudah mencapai 100 persen, dan vaksin dosis kedua sudah lebih dari 70 persen.

“Alhamdulillah NTB sebagai tuan rumah sudah siap dan capaian vaksinasi dosis pertama 100 persen, dan dosis kedua di atas 70 persen. Kami melihat booster juga mulai digenjot,” terang Sandiaga.

Pantai Mandalika (Sumber: Indonesia.travel).

Dengan capaian tersebut, wisatawan diimbau tidak khawatir untuk berkunjung ke Mandalika, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan telah melakukan vaksinasi.

Kunjungan wisatawan yang hendak menyaksikan MotoGP juga dapat membantu promosi pengenalan budaya lokal yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Mandalika bahwa keindahan dan keanekaragaman budayanya hanya dapat dinikmati #DiIndonesiaAja.

Mandalika juga memiliki sejumlah desa wisata yang bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Beberapa desa wisata di Mandalika adalah Desa Sukarara, Desa Sade, dan Desa Bilebante.

Desa Sukarara

Desa Sukarara berlokasi di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Pulau Lombok. Des aini merupakan salah satu desa penghasil kerajinan paling populer dan terbaik di Pulau Lombok. Ketenaran kain tenun dari Desa Sukarara tidak hanya terkenal di Lombok saja, namun sudah tembus hingga ke pasar internasional.

Desa Sukarara juga memilliki keunikan lain yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, yaitu rumah tradisional khas Suku Sasak. Wisatawan yang ingin menyaksikan bagaimana kehidupan Suku Sasak pada jaman dahulu, sangat direkomendasikan untuk berkunjung ke desa ini.

Terlebih, hampir keseluruhan rumah yang ada di desa ini masih terbilang tradisional. Kontruksi bagian rumah ini masih menggunakan bahan alam. Contohnya seperti dinding rumah desa ini yang berbahan anyaman bambu. Kemudian, atap rumahnya juga menggunakan alang-alang kering. Tak ketinggalan tiang rumahnya yang kokoh menggunakan kayu.

Meskipun rumah di desa ini masih tergolong rumah tradisional, rumah ini tetap memberikan kenyamanan dan kelayakan untuk dihuni. Misalnya, ketika panas terik, rumah ini akan tetap terasa sejuk. Sebaliknya, ketika malam hari tiba, rumah ini akan terasa hangat pula.

Desa Sade

Desa Sade. (Sumber: Indonesia.travel).

Desa Sade merupakan salah satu dusun di desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Desa ini merupakan salah satu Desa Adat Suku Sasak yang terletak persis di samping jalan raya Praya-Kuta, berjarak 30 km atau satu jam perjalanan dari Kota Mataram apabila menggunakan kendaraan bermotor.

Setiap rumah di Desa Sade terbagi menjadi tiga bagian. Bagian depan untuk tidur kaum pria dan orang tua. Sementara bagian dalam yang harus melalui dua atau tiga anak tangga menuju bagian atas berisi dapur, lumbung dan tempat tidur perempuan. Kemudian bagian ketiga yaitu sebuah ruangan kecil yang digunakan untuk tempat melahirkan.

Desa Sade masih mempertahankan keaslian budaya suku Sasak. Terlebih dengan adanya label Desa Sade sebagai desa wisata, budaya suku Sasak di Desa Sade tetap dapat dilestarikan sebagai bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Pembangunan desa wisata juga didukung sepenuhnya oleh masyarakat setempat yang masih menerapkan gaya hidup tradisional dan bersahaja, jauh dari pengaruh modernisasi.

Desa Bilebante

Desa Bilebante meliputi area sawah seluas 212 hektare dan kebun 87 hektare. Wisatawan dapat berkeliling kampung dengan mengayuh sepeda selama sekitar 45 menit. Selama perjalanan, wisatawan bisa mampir menikmati kuliner khas berupa ayam merkat.

Desa Wisata Bilebante yang berada di Kabupaten Lombok Tengah ini juga memiliki aktivitas wisata yang variative. Beberapa di antaranya adalah kelas memasak, wisata ke Pasar Pancingan, dan wisata terapi kebugaran.

Soal kuliner lokal, Desa Bilebante tidak perlu diragukan lagi kelezatannya. Di sini, wisatawan akan dimanjakan dengan jajanan khas lokal seperti es pisang ijo, aneka bubur, serabi rumput laut, klepon, lupis, mule gati, secang, plecing kangkung, hingga nasi balap.

Kain Tenun Sasak

Kain Tenun Sasak. (Sumber: Indonesia.travel).

Kain tenun mungkin sudah terkenal sebagai kerajinan tangan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Namun jika Anda berkunjung ke Mandalika, Anda akan menemui salah satu kain tenun yang terkenal yaitu Kain Tenun Sasak, asli Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Karena sudah mencari ciri khas dari kerajinan lokal, kerajinan kain tenun ini dapat Anda jumpai hampir di semua rumah penduduk yang mayoritas berasal dari Suku Sasak. Jadi, tidak heran jika di teras rumah mereka terdapat lembaran kain berwarna-warni serta seperangkat alat tenunnya yang masih sangat tradisional.

Terdapat dua jenis kain tenun Sasak, yaitu Tenun Ikat dan Songket. Perbedaan dari keduanya bisa dilihat dari ragam warna, motif, dan fungsinya. Tenun Ikat mempunyai warna cerah dan bermotif garis horizontal dan vertikal. Masyarakat Sasak menggunakan kain tenun ikat untuk keperluan sehari-hari seperti sarung, selimut, dan kain untuk menggendong bayi.

Di sisi lain, Kain Songket Sasak biasanya digunakan untuk upacara adat dan acara-acara penting lainnya. Maka dari itu, jenis kain ini mempunyai warna yang lebih beragam yang terbuat dari benang berwarna emas dan perak. Motifnya rata-rata adalah aneka bunga, pucuk tanaman, dan pola garis dengan bentuk tertentu.

Seni Pertunjukan atau Ritual di NTB

Mandalika yang terletak di Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai jenis tradisi yang melekat pada masyarakat sekitar. Contohnya seperti tradisi Dende Bunti, asal Bima yang merupakan proses pengantaran calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantian perempuan oleh tokoh agama dan sanak saudara yang mengenakan busana sesuai status sosialnya. Iring-iringan ini juga dimeriahkan oleh musik Arubana.

Seni Pertunjukan di NTB (Sumber: Indonesia.travel).

Selain Dende Bunti juga ada tradisi Nyongkolan. Tradisi ini juga merupakan kegiatan adat arak-arakan kedua pengantin berpakaian adat dari rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Namun uniknya, masyarakat dari pihak laki-laki membawa hasil kebun, sayuran, dan buah-buahan untuk dibagikan kepada keluarga pengantin perempuan. Tradisi Nyongkolan diiringi kelompok musik tradisional Sasak, antara lain gendang beliq dan gamelan. Tujuan dari tradisi ini adalah mengenalkan pasangan baru tersebut kepada masyarakat.

Selain itu, ada pula tradisi dari Kabupaten Dompu di pulau Sumbawa yang tak kalah unik. Tradisi ini bernama Lu'u Daha yang menyajikan sebuah tarian yang merupakan inspirasi dari perlawanan rakyat Kerajaan Dompu pada tahun 1357 terhadap Patih Gajah Mada dan Pangeran Nala dari Kerajaan Majapahit. Mereka akan menari menggunakan pedang, tombak perisai, cambuk, sampai jurus tangan kosong.

Kuliner Tradisional

Melancong ke Mandalika rasanya kurang seru tanpa mencicipi kuliner khasnya. Di Mandalika, Anda akan disuguhkan kuliner khas Destinasi Super Prioritas yang bahkan sudah menjadi deretan kuliner Indonesia yang mendunia.

Salah satu kuliner yang wajib Anda cicipi adalah sate bulayak. Nikmatnya perpaduan rempah dalam potongan daging sapi yang tersaji pada kuliner yang satu ini. Keunikan sate ini terletak pada bumbunya yang terbuat dari kacang tanah sangrai yang dimasak bersama santan, sehingga cita rasanya menyerupai bumbu kari. Uniknya lagi, lontong yang disajikan bersama sate bulayak khas Lombok tersebut dibungkus menggunakan daun aren sehingga terasa otentik.

Sate Bulayak (Sumber: Indonesia.travel).

Selain itu, ada pula kuliner bagi para pencinta makanan pedas, yakni ayam taliwang. Kenikmatan kuliner ayam berpadu bumbu tradisional ini menjadi salah satu kuliner Indonesia yang sudah dikenal dunia. Kombinasi rasa pedas manis dengan rempah yang melimpah, berhasil membuat siapa saja jatuh cinta dengan nikmatnya hidangan ayam taliwang, apalagi jika disajikan dengan nasi putih hangat.

Demikian pengenalan daerah wisata Mandalika serta keindahan alamnya yang potensial untuk menjadi destinasi liburan idaman berkelas internasional. Daerah wisata Mandalika juga sudah bersertifikat CHSE, jadi wisatawan tidak perlu khawatir akan keamanan dan kenyamanan selama berada di sana.

Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Mandalika untuk menonton MotoGP, jangan lupa pula menikmati budaya lokal dengan mengunjungi desa wisata dan membeli tenun atau produk ekonomi kreatif lokal. Selain itu, pastikan perjalanan Anda tetap aman dan nyaman dengan menjaga protokol kesehatan, serta dapatkan vaksin lengkap sebelum berpergian.

