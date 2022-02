Koper Usang Bisa Didaur Ulang Jadi Barang Berguna di Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Koper setia yang biasa menemani perjalanan mungkin kini memiliki terlalu banyak lecet, pegangannya patah dan hampir tidak bisa terkunci. Sebelum dibuang ke tempat sampah, pelajari tentang beberapa cara lain agar dapat membuang barang-barang kesayangan dengan benar atau mendaur ulangnya untuk digunakan sebagai karya seni sehingga dapat selalu mengingat perjalanan bersama barang kesayangan.

Dikutip dari Travelandleisure, Perwakilan RecycleBank dalam sebuah unggahan blog mengatakan bahwa meskipun koper tak bisa begitu saja dibuang secara utuh ke tempat sampah daur ulang, tapi beberapa bagian dari koper masih bisa didaur ulang. Itu berarti harus membongkar koper menjadi beberapa bagian, seperti kain, ritsleting logam, pegangan plastik dan roda karet. Komponen yang berbeda dapat diberikan kehidupan baru jika dipisahkan dengan benar.

“Jika Anda merasa nyaman membongkar bagian-bagian yang terpisah, jangan ragu untuk memisahkan tas menjadi potongan-potongan yang lebih mudah didaur ulang. Rute ini akan membutuhkan beberapa penelitian, karena Anda harus memastikan bahwa semua bahan yang Anda selamatkan diterima oleh fasilitas lokal Anda, dan dalam bentuk tersebut,” kata Perwakilan RecycleBank.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengubah koper menjadi barang berguna dalam bentuk lain.

Ubah koper menjadi tempat penyimpanan

Daripada memesan penyimpanan di bawah tempat tidur yang mahal, daur ulang koper untuk dijadikan tempat penyimpanan. Bersihkan dengan baik, lalu kemas dengan pakaian yang sudah tak musim, selimut atau isi dengan semua hal yang tidak dibutuhkan saat ini dan selipkan untuk masa depan.

Daur ulang koper menjadi meja kopi

Jika memiliki koper bersisi keras, lakukan seperti yang dilakukan Korrine dari Hello There Homemade dan ubah menjadi meja kopi yang menggemaskan. Korrine menemukan empat kaki dan menggunakan keahliannya untuk mengubah koper lamanya menjadi meja yang bisa muat di mana saja. Ia bahkan menciptakan ottoman yang serasi dengan menempelkan penutup bantal untuk ruangan yang lengkap dan terinspirasi perjalanan.

Buat tanda selamat datang yang menggemaskan

Biarkan semua orang tahu betapa pentingnya perjalanannya dengan mengubah koper lama menjadi tanda selamat datang di tangga depan, seperti yang dilakukan Becky dari Beyond the Picket Fence. Ini adalah Do It Yourself (DIY) yang sangat mudah. Oleskan cat pada koper kardus tua, tempelkan persegi panjang dan tambahkan cat papan tulis.

Ubah koper menjadi bar

Dane Holweger, seorang desainer set dan prop, memiliki ide cerdik untuk mengubah koper lamanya menjadi gerobak bar keliling untuk rumah bungalow era 1920-an. Pastikan memiliki kayu lapis, saluran sudut aluminium, kastor, dan paku dan sekrup di tangan. Dan tentu saja pastikan untuk mengisinya dengan botol mini minuman keras saat sudah selesai menyelesaikan kelas satu.

