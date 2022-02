Sekilas Asal-usul Boba yang Bermula dari Kuliner Kosmopolitan Taiwan

TEMPO.CO, Jakarta - Boba telah berkembang menjadi minuman populer. Menurut Andrew Chau dan Bin Chen, penulis buku The Boba Book: Bubble Tea and Beyond, boba adalah olahan tepung tapioka yang dibentuk serupa mutiara yang direbus dengan air gula merah. Teh susu dicampur dengan olahan tapioka itu.

Mengutip Today, asal-usul boba masih diperdebatkan, karena pemilik usaha Chun Shui Tang dan Hanlin Tea Room mengklaim sebagai pembuat boba. Kedai Chun Shui Tang di Taichung, Taiwan paling umum dianggap sebagai pembuat boba pada tahun 1980-an, dikutip dari Chowhound.

Kedai itu merupakan pemasok awal es teh susu. Setelah es teh susu itu masuk dalam menu, karyawan kedai Chun Shui Tang bernama Lin Hsui Hui mencampur puding tapioka (fen yuan) ke dalam gelas es teh susu. Saat itu fen yuan merupakan puding yang populer di Taiwan

Kebanyakan pengamat sejarah makanan dan teh susu mutiara (bubble tea) bersetuju minuman boba pertama kali muncul pada 1980-an. Kemunculan minuman boba di antara budaya kuliner kosmopolitan di Taiwan.

Pada akhir 1990-an, toko khusus bubble tea pertama kali dibuka di Los Angeles, seterusnya menyebar ke New York, Asia Timur dan Asia Tenggara.

WILDA HASANAH

Baca: Taiwan Berencana Ubah Desain Paspor, Ada Gambar Minuman Boba