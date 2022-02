10 Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Kehidupan kota memiliki banyak keuntungan bagi penduduknya. Mulai dari peluang kerja yang lebih besar, makanan enak, teater, hingga akses mudah ke museum terkenal dunia. Namun, fasilitas tersebut juga membutuhkan biaya yang besar, apalagi di kota-kota terbesar dan terbaik dunia.

“Selama tahun mendatang, kami memperkirakan biaya hidup akan meningkat lebih lanjut di banyak kota karena kenaikan upah di banyak sektor. Namun, kami juga mengharapkan bank sentral menaikkan suku bunga, dengan hati-hati, untuk membendung inflasi. Jadi, kenaikan harga harus mulai moderat dari level tahun ini,” kata Kepala Biaya Hidup Seluruh Dunia di Unit Intelijen Ekonomi (EIU), Upasana Dutt, dikutip dari TravelandLeisure.

Laporan EIU yang sama berjudul Worldwide Cost of Living (WCOL) membandingkan lebih dari 400 harga individu pada lebih dari 200 produk dan layanan di 173 kota untuk menentukan kota termahal di dunia. Harga dikonversi ke dolar AS dan dibandingkan dengan kota dasar survei, New York City, yang diberi skor indeks 100.

Berkat data mereka, seseorang dapat melihat bagaimana biaya hidup di kota-kota besar AS dibandingkan dengan kota internasional seperti Paris dan Hongkong. Berikut data kota termahal di dunia menurut EIU pada 2021:

Tel Aviv, Israel

Kota bermandikan sinar matahari di pantai Mediterania Israel ini menduduki peringkat teratas EIU untuk pertama kalinya. Naik dari tempatnya di nomor lima pada 2020. Kota ini menerima skor biaya hidup 106, sebagian besar karena kekuatan shekel Israel terhadap dolar Amerika Serikat. Itu juga melihat peningkatan nyata dalam harga bahan makanan dan transportasi pada 2021.

Paris, Prancis

Selain menjadi rumah bagi Menara Eiffel, Louvre, dan Champs-Élysées yang berkilauan, ibu kota ikonik Prancis ini juga merupakan kota termahal kedua di dunia, dengan peringkat biaya hidup 104. Paris turun dari nomor satu ke nomor dua pada 2021.

Singapura, Singapura

Singapura telah lama digembar-gemborkan karena jalanan dan bangunannya yang bersih tanpa cela, tetapi ternyata tinggal di kota yang mungkin paling bersih di dunia itu ada harganya. Metronya bersaing dengan Paris (skor 104) dan menjadikannya kota paling mahal di Asia Tenggara.

Zurich, Swiss

Tidaklah mengejutkan bahwa pusat perbankan dan keuangan dunia juga merupakan salah satu kota termahal di dunia. Dengan lokasi pegunungan di Danau Zurich, kota ini semahal keindahannya, menghasilkan peringkat biaya hidup 103.

Hongkong

Meskipun Hong Kong dianggap sebagai wilayah administrasi khusus Tiongkok, kota ini masih dievaluasi bersama metro terbesar (dan termahal) di dunia. Selain faktor lain, Hong Kong memiliki harga gas termahal di dunia pada tahun 2021, dengan biaya rata-rata US$ 2,50 (Rp 36 ribu) per liter. Hasilnya adalah peringkat biaya hidup tahun 2021 sebesar 101.

New York, Amerika Serikat

Berperan sebagai patokan untuk survei, New York diberi skor indeks 100 dan peringkat nomor enam. Kota ini telah lama menempati peringkat tersebut dalam daftar, karena tingginya harga segala sesuatu mulai dari bahan makanan hingga gas.

Geneva, Swiss

Geneva adalah kota Swiss kedua yang mendapatkan tempat di daftar 10 teratas ini. Kota mahal dengan biaya hidup tahun 2021 peringkat 99 itu terletak di dekat perbatasan Prancis-Swiss di Danau Geneva yang luas. Selain menjadi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah Eropa, kota ini juga merupakan pusat perbankan.

Kopenhagen, Denmark

Kota utara yang terikat air ini diberi skor 97 pada laporan biaya hidup tahun 2021. Sementara biaya makanan dan perumahan tinggi di Kopenhagen, kota ini dipenuhi dengan warga yang lebih suka naik sepeda daripada naik mobil mereka, yang dianggap akan membuat harga bensin dan transportasi sedikit lebih terjangkau.

Los Angeles, Amerika Serikat

Biaya hidup mungkin tinggi di kota California Selatan yang luas ini, tetapi bagi banyak pecinta pantai dan calon aktor, tidak ada tempat yang lebih baik. Los Angeles datang di nomor sembilan, dengan skor 96, hanya empat poin di bawah New York.

Osaka, Jepang

Mungkin ada asumsi Tokyo akan mengalahkan Osaka dalam hal biaya hidup. Tetapi menurut angkanya, kota di Jepang ini yang memiliki peringkat biaya hidup 94, sedikit lebih mahal daripada ibu kota negara itu. Biaya banyak barang dan jasa mungkin setinggi langit di Osaka, tetapi orang yang memiliki anggaran terbatas masih dapat mencicipi makanan jalanan yang ikonik dan cukup terjangkau di kota ini.

