10 Rekomendasi Destinasi Paling Ramah bagi Wisatawan, Salah Satunya di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap kota wisata pasti memiliki daya tarik yang membuatnya lebih sering dikunjungi oleh pasa wisatawan. Ternyata ada sepuluh kota di dunia yang termasuk ke dalam destinasi kota ramah untuk turis.

Sebuah online travel agent yang berbasis di Belanda, Booking.com telah merilis daftar kota-kota paling ramah untuk dikunjungi wisatawan pada 2022 atau Most Welcoming Cities on Earth for 2022. Mulai dari pulau yang jauh dari keramaian, kota dengan kekayaan sejarah serta kota dengan keindahan alamnya.

Menurut Times of India, berikut adalah daftar 10 kota paling ramah untuk wisatawan yang terbukti dari 232 juta ulasan terverifikasi dalam kanal Booking.com:

Matera, Italia

Kota Matera di Italia selatan menempati urutan teratas dan dikenal sebagai salah satu daerah tertua di dunia yang terus berpenghuni. Selain masyarakatnya yang ramah, kota ini didominasi oleh karakteristik batunya yang unik dan goda-goa alam, yang sudah diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Kota Taitung, Taiwan

Kota Taitung terletak di pantai tenggara Taiwan, dikenal dengan iklim tropis, dilengkapi dengan ragam kuliner yang menggiurkan. Saat berada di sini, jangan lewatkan berjalan-jalan di sekitar Pasar Malam Taitung dan menikmati pemandangan indah dari Taman Liyushan atau dikenal sebagai Gunung Ikan Mas.

Nafplio, Yunani

Nafplio adalah sebuah kota pantai di bagian timur semenanjung Peloponnessian. Kota inibmerupakan kota romantis yang wajib untuk dikunjungi. Dihiasi dengan vila neoklasik berwarna pastel, tempat ini memiliki pemandangan sempurna hampir di setiap sudut. Selanjutnya, dikelilingi oleh Teluk Argolic yang megah di Peloponnese, Nafplio adalah tempat yang indah untuk dijelajahi dan menghabiskan waktu bagi wisatawan yang ingin menghindari kerumunan wisata lainnya.

Toledo, Spanyol

Toledo terkenal karena sejarah arsitekturnya dan masyarakatnya yang ramah. Bekas ibu kota Spanyol ini adalah salah satu kota paling unik dan tertua di Spanyol dan telah memberikan kontribusi penting bagi warisan dan sejarah Spanyol. Oleh karena itu, Toledo dinilai sebagai tempat yang baik bagi wisatawan yang tertarik pada sejarah, budaya dan arsitektur.

Monte Verde, Brasil

Monte Verde dijuluki sebagai Swiss dari negara Brasil ini sebenarnya adalah sebuah desa kecil dengan gaya dan suasana Eropa yang khas. Kota ini ideal untuk wisatawan yang ingin mendaki gunung di daerah tersebut. Meskipun pegunungan di sini berhutan lebat, orang dapat melihat beragam jenis burung. Destinasi ini cocok bagi mereka yang ingin menikmati liburan yang santai dan berada di tengah alam.

Bruges, Belgia

Kota abad pertengahan Bruges adalah pesona yang dihiasi dengan gang-gang berbatu dan rumah roti jahe, yang membuat pemandangan indah untuk dilihat. Kunjungan ke tujuan ini berarti menikmati jalan-jalan tepi kanal yang romantis, makan malam dengan penerangan lilin, mencicipi bir lokal tradisional dan menjelajahi pilihan belanja di sekitar arsitektur abad pertengahan. Pengunjung dapat dengan mudah menjelajahi kota ini dalam sehari.

Nusa Lembongan, Indonesia

Nusa Lambongan telah lama dikenal oleh para peselancar karena ombak dan lautnya, yang terletak di lepas pantai tenggara pulau utama Bali. Turis dapat menikmati aktivitas, seperti snorkeling, berselancar, dan menyelam selama wisata di Nusa Lembongan. Pulau kecil ini merupakan surga yang jauh dari hiruk pikuk Bali Selatan, baik lalu lintas maupun pedagang asongan tidak mengganggu pemandangan menakjubkan tempat ini.

Ponta Delgada, Portugal

Ponta Delgada adalah ibu kota regional kepulauan Azores, Portugal yang merupakan rangkaian sembilan pulau di Samudra Atlantik. Destinasi misterius dan terpencil ini juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata petualangan favorit dunia. Selama musim panas, perairan Azores menawarkan kesempatan besar untuk mengamati paus, sedangkan karakternya yang penuh warna menjadikannya tempat yang ideal untuk dikunjungi sepanjang tahun.

Hoi An, Vietnam

Hoi An adalah pelabuhan perdagangan Asia Tenggara yang sangat terpelihara dengan baik yang berasal dari abad ke-15 hingga ke-19. Meskipun Hoi An tidak memiliki stasiun kereta api atau bandara, satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah melalui jalan darat. Hoi An terkenal dengan arsitektur megah dan pemandangan tepi sungai yang melengkapi warisannya, bahkan polusi dan lalu lintas hampir tidak ada di sini.

Bled, Slovenia

Bled di Slovenia menawarkan panorama danau dengan nama yang sama. Kota ini cocok untuk pecinta wisata alam karena pelancong bisa hiking, olahraga air, atau bersepeda. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh budaya setempat selama berkunjung, menyantap makanan tradisional Slovenia diiringi musik live dan tarian merupakan pilihan yang tepat. Selain itu, ada berbagai objek wisata menarik, seperti Kastis Bled dan benteng tertua di Slovenia.

