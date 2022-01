Tahun Baru Imlek, Seabrek Acara Meriahkan Jogja Bay Waterpark - Malioboro Mall

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ada banyak acara untuk menyambut tahun baru Imlek 2022 bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Kegiatan tersebut bisa dinikmati hingga pekan depan.

Salah satu yang ditunggu adalah wahana air favorit wisatawan di Yogyakarta, Jogja Bay Waterpark. Taman air ini menyuguhkan atraksi seru selama empat hari dalam menyambut Imlek 2022.

Melalui program Festival Imlek Jogja Bay 2022, wahana air yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, itu menampilkan atraksi mulai pergelaran barongsai air, kuis bagi-bagi Angpau, red bubble foam party, dan bazar makanan Tiongkok mulai Sabtu hingga Selasa, 29 Januari - 1 Februari 2022.

"Pengunjung bisa menyaksikan pertunjukan barongsai air selama empat hari berturut turut, mulai 29 Januari sampai 1 Februari 2022," kata Public Relation Jogja Bay Waterpark, Medha Zeli Elsita, pada Minggu, 30 Januari 2022. Puncak perayaan tahun baru Imlek akan berlangsung pada 1 Februari 2022. Saat itu, pengunjung dapat menikmati berbagai sajian kuliner khas Tiongkok di Area Jogja Bay Waterpark.

Pertunjukan barongsai air di Jogja Bay Waterpark, Yogyakarta, untuk menyambut tahun baru Imlek. Dok. Istimewa

Dalam momentum libur tahun baru Imlek, Jogja Bay menawarkan 1.000 tiket promo dalam program Tiket Imlek Sale di akhir Januari 2022. Tiket spesial ini seharga Rp 25 ribu dan dapat dibeli melalui situs resmi Jogja Bay dengan menyertakan kode 'ANGPAU'. Medha melanjutkan, Jogja Bay Waterpark telah mengantongi Sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memberlakukan protokol kesehatan, dan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 25 sampai 50 persen.

Tak kalah seru, pengunjung Malioboro Mall Yogyakarta juga bisa menikmati beragam acara menyambut tahun baru Imlek. Pengelola Malioboro Mall menggelar 'Happy New Year 2022: Year of the Tiger' di Atrium Utama mulai 26 Januari sampai 1 Februari 2022.

"Event bazar yang diikuti sekitar 31 peserta berbagai pernak-pernik dan dekorasi Imlek, baju congsam, serta fashion bernuansa merah," kata Staf Marketing and Promotion Eunike Set Satyarini. Malioboro Mall juga menghadirkan aneka kuliner khas, seperti dim sum, kue keranjang, mochi, ramen, mentai, takoyaki, kimbab, siomay, bakso cuanki, bakso aci, steamboat saus thailand, corndog, roti belepotan, madu, arum manis, ayam geprek, avokad kocok, es milo, teh gopek, mango thai tea, jeruk peras, churros, hingga donat.

Ada pula beragam hiburan dan lomba di atas panggung sejak hari pertama sampai ketujuh. Hari ini, Senin, 31 Januari 2022, ada fruit crafting serta lagu pop dan mandarin. Besok saat puncak acara perayaan tahun baru Imlek, berlangsung parade fashion oriental, fashion show bertajuk Sejuta Warna Indonesia, serta konser biola sejak pagi hingga petang. Pengunjung yang beruntung juga bisa mendapatkan angpao saat berbelanja di Malioboro Mall.

