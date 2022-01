Daftar 12 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang Diakui UNESCO

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia memiliki banyak warisan budaya tak benda. Mulai dari tarian, upacara adat, hingga pengetahuan.

Yang terbaru, sidang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO ke-16 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paris, Prancis, pada 15 Desember 2021, menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia.

Dengan begitu, total ada 12 warisan budaya tak benda dari Indonesia. Berikut rinciannya:

Pertunjukan wayang, 2008

Pertunjukan wayang adalah bentuk penyampaian cerita tradisional dengan menggunakan wayang dan manipulasi layar tembus cahaya. Pementasan dilakukan oleh seorang dalang yang juga berlaku sebagai pencerita dan pengisi suara tokoh-tokoh wayang. Alunan gamelan mengiringi sepanjang pertunjukan wayang. Keris, 2008

Keris merupakan senjata tradisional berbentuk bilah tajam yang berasal Pulau Jawa. Istilah keris kemudian meluas hingga ke Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan kawasan Melayu. Batik, 2009

Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan malam menggunakan alat bernama canting. Para pembatik menorehkan motif seperti melukis sehingga terciptalah produk garmen tradisional yang bernilai dan indah. Batik telah dikenal ke berbagai negara sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pendidikan dan pelatihan batik, 2009

Tidak hanya mendaftarkan produk atau wujud batik, UNESCO juga memasukkan pendidikan dan pelatihan batik di Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai warisan budaya tak benda. Program ini diprakarsai oleh Museum Batik pada 2005 bekerja sama dengan otoritas pendidikan kota. Tujuannya, meningkatkan kesadaran dan apresiasi warisan budaya batik Indonesia. Angklung, 2010

Angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik ini terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan hingga menghasilkan nada. Untuk menciptakan melodi yang harmonis, angklung harus dimainkan secara kolektif dalam sebuah ensambel.

Tari Saman, 2011

Tari Saman adalah salah satu tarian tradisional dari Aceh yang berasal dari dataran tinggi Gayo. Tarian ini dikembangkan oleh Syekh Mohammad As-Samman pada abad ke-17. Lirik yang dibawakan dalam Tari Saman menggunakan bahasa Arab dan bahasa Gayo. Tari Saman biasanya dipentaskan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat masyarakat Aceh, termasuk saat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Noken, 2012

Noken adalah tas tradisional dari Papua yang biasanya digunakan di kepala. Noken terbuat dari serat kulit kayu. Tiga genre tarian tradisional Bali, 2015

Tiga genre tarian tradisional Bali merupakan tari yang sudah modifikasi, meliputi sakral (wali), semi sakral (bebali), dan yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas (bebalih-balihan). Tari wali dan bebali hanya dapat dipentaskan di tempat dan waktu tertentu. Sedangkan tari bebalih-balihan dapat bisa dimainkan kapan saja dan berhubungan dengan hiburan. Kapal Pinisi, 2017

Kapal pinisi adalah kapal layar tradisional pelaut Suku Bugis Sulawesi Selatan. Menurut I La Galigo, naskah kuno orang Bugis, kapal pinisi sudah ada sejak abad ke-14. Kapal pinisi memiliki tujuh sampai delapan layar pada dua tiang dengan panjang sekitar 15,24 sampai 21,34 meter. Pencak Silat, 2019

Pencak Silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari wilayah Melayu, yakni Sumatera dan sebagian Jawa, yang kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Selain sebagai olahraga bela diri, tradisi pencak silat juga meliputi aspek mental, spiritual, dan seni. Gerakan pencak silat sangat dipengaruhi oleh banyak unsur yang mendorong keharmonisan gerak tubuh. Pantun, 2020

Pantun adalah sejenis puisi tradisional yang terikat pada struktur rima. Pada umumnya, pantun terdiri atas empat baris dan tulisannya dilambangkan dengan huruf A-B-A-B. Pantun ini dikenal sebagai bentuk lisan yang paling luas di Asia Tenggara selama setidaknya 500 tahun. Gamelan, 2021

Gamelan adalah musik ansambel tradisional Jawa, Sunda, dan Bali. Gemelan terdiri atas instrumen musik perkusi yang digunakan pada seni musik karawitan. Sejumlah instrumen yang digunakan antara lain gangsa, gender, bonang, gong, saron, slenthem, membranofon, idiofon, metalofon, gambang, aerofon, kordofon, juga kelompok vokal yang biasa disebut sinden.

