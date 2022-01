Libur Tahun Baru Imlek ke PIK, Apa Saja yang Menarik di Sana?

TEMPO.CO, Jakarta - Pantai Indah Kapuk atau PIK menjadi salah satu destinasi wisata menarik untuk menghabiskan libur tahun baru Imlek. Di sana terdapat berbagai kawasan yang memiliki daya tarik berbeda. Ada jalur sepeda, wisata kuliner, tempat berfoto yang kece, dan banyak lagi.

Salah satu spot wisata menarik di kawasan PIK adalah Pantjoran PIK. Selain mendapatkan suasana menarik dengan bangunan ala Chinatown masa lalu, toko makanan, dan kios-kios kaki lima, selama libur tahun baru Imlek, di sana terdapat berbagai acara yang mengusung tema "The Year of Tiger - The Taste of Heritage".

Chief Executive Officer Hotels and Malls Divisi Agung Sedayu Group - Amantara, Natalia Kusumo mengatakan, Pantjoran PIK ingin menghidupkan kembali Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di Tanah Air. "Kami ingin menghibur masyarakat Jakarta sekaligus mendukung perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dengan perluasan area sebesar 13,141 meter persegi," kata Natalia.

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara

Perayaan tahun baru Imlek "The Year of Tiger - The Taste of Heritage" di Pantjoran PIK berlangsung selama satu bulan, mulai 17 Januari 2022. Di sana terdapat hiburan seperti walking character, tarian tradisional, dan aneka kompetisi di antaranya tarian, karaoke, dan foto kostum. Ada pula kesenian kaligrafi Tionghoa dan fortune teller.

Menyambut tahun baru Imlek, Natalia mengenalkan logo baru Pantjoran PIK sebagai destinasi wisata kuliner, budaya, dan seni. Sisi arsitektur kawasan Pantjoran PIK terinspirasi dari Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian, Cina. Di sana kental dengan warna khas dan bentuk bangunan yang unik, sehingga cocok untuk latar foto. Di beberapa area Pantjoran PIK, menurut dia, terdapat mural karya seniman Indonesia.

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara

Chief Operating Officer Retail and Commercial Divisi Agung Sedayu Group - Amantara, Sawitri Setiawan memastikan berbagai acara yang berlangsung selama perayaan tahun baru Imlek ini berjalan dengan protokol kesehatan ketat. "Kami mempersiapkan semua dengan matang, waspada, dan menyesuaikan dengan peraturan pemerintah," ujarnya. Sawitri merinci, semua karyawan sudah divaksin, menjalani tes swab berkala, dan pengunjung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

