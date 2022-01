Sandiaga Ajak Wisatawan ke Subang, Ada Wisata Balon Udara ala Cappadocia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak wisatawan untuk berwisata ke Subang Jawa Barat sebagai bentuk dukungan gerakan wisata di #IndonesiaAja. Menurut dia, Subang memiliki potensi wisata budaya dan alam, bahkan wisata balon udara ala Cappadocia, Turki seperti dalam serial Layangan Putus.

“It's not just her dream, melainkan it's all our dream dan di Subang it's now reality bisa naik balon udara yang tidak perlu ke Cappadocia cukup ke Ciater. Ini adalah salah satu bukti bangga berwisata #DiIndonesiaAja untuk kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Sandiaga saat dalam Sarasehan dan Dialog Interaktif dengan Penggerak Wisata dan Pelaku UMKM di Subang, Ahad, 23 Januari 2022.

Sandiaga mengatakan dirinya melihat optimisme kebangkitan ekonomi warga yang ditopang oleh pariwisata. Apalagi Subang juga memiliki desa-desa wisata yang memiliki daya tarik kuat.

Pemerintah Kabupaten Subang sempat membawa para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya pengelola desa wisata untuk melakukan studi banding ke BUMDes Graha Mandala, Magelang, Jawa Tengah. Langkah itu diapresiasi Sandiaga dan dinilai telah berhasil mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kita harapkan desa wisata ini bisa menjadi lokomotif bagi kebangkitan pariwisata. Pariwisata saat ini sudah berubah yang tadinya rombongan hanya lihat-lihat (Rohali) saat ini menjadi rombongan jadi beli (Rojali),” kata Sandiaga.

Sandiaga juga menyoroti tentang produk ekonomi kreatif di Subang yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, ia juga mendorong para pelaku UMKM untuk terus berinovasi, seperti dari segi kemasan agar bisa lebih memiliki daya tarik bagi wisatawan.

“Di Subang saya juga tadi mencoba beberapa produk-produk ekonomi kreatif seperti jus nanas yang enak sekali dan rengginangnya juga enak. Namun dari segi kemasan rengginangnya tidak eye catching,” kata Sandiaga. Kemenparekraf memiliki program BEDAKAN (Bedah Desain Kuliner Nusantara) yang akan memberikan pendampingan bagi pelaku parekraf dalam menghadirkan kemasan yang lebih menarik.

