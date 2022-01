Rekomendasi 33 Daftar Destinasi Wisata di Kabupaten Langkat

TEMPO.CO, Jakarta - Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menyimpan beragam destinasi wisata, baik itu buatan atau asli dari alam. Dari beberapa kabupaten yang ada di sana, Kabupaten Langkat menjadi salah satu gudangnya objek wisata. Semuanya tersedia di Kabupaten Langkat, mulai dari wisata alam dataran tinggi, sungai, gua, sampai ekowisata.

Melansir dari disparbud.langkatkab.go.id berikut 33 daftar destinasi wisata di Kabupaten Langkat yang perlu Anda ketahui:

1. Tidur sawah, berlokasi di Desa Wisata Telagah, Sei Bingai, menyediakan fasilitas cottage-cottage yang bentuknya unik mirip dengan rumah hobbit di fil The Lord of The Ring, untuk menikmati waktu bermalam Anda di Tidur Sawah. Tempat wisata ini disekitarnya terdapat sawah hijau dan terletak di daratan tinggi menuju kaki gunung Sinabung sehingga cuacanya pun sejuk.

2. Getek online, atau rakit bambu berukuran besar untuk wisata susur sungai dengan kapasitas maksimal delapan orang dalam sekali trip. Menikmati pemandangan indah dan tenang yang ditemani olah santapan udang dari hasil budidaya warga sekitar, juga menikmati kelapa segar yang dipetik dan diminum langsung dialokasi, membeli maakanan-makanan ringan yang warga sekitar tawarkan. Di wisata yang beralamat di Desa Wisata Pematang Serai, Tanjung Pura ini semua makanan atau minuma itu dapat dipesan secara online.

3. Arung jeram Sei Bingei, bertempat di Desa Blinteng dan Desa Durian Lingga kecamatan Sei Bingei. Suangainya relatif tidak besar, airnya jernih dengan bebetauan dan ada banyak jeram-jeram yang bervariasi. Sungai ini cukup aman bagi anak-anak usia tujuh tahun ke atas maupun orang dewasa karena tingkat kesulitannya hanya dua sampai tiga.

4. Rumah pohon habitat, berada di ketinggian 1200 mdpl dengan udara yang sangat dingin saat malam hari ini, berlokasi di Dusun Perteguhen, Desa Pamah Semelir, Kecamatan Sei Bingei. Di sana Anda dapat melakukan kegiatan seperti trekking hutan, fotografi alam, safari hewan liar, memandangi matahari terbit, barbekyuan dan membuat api unggun. Dilengkapi fasilitas seperti homestay, restoran, bumi perkemahan, tenda, mushola, dan kamar mandi umum.

5. Sungai bekancan, bertempat di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai. Di sana Anda bisa berswafoto diatas perahu yang menyerupai perahu Nabi Nuh yang merupakan perahu buatan dari kayu yang menyajikan pemandangan yang indah dan menikmatinya.

6. Objek wisata alam Desa rumah Galuh yang berada di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai. Di sana Anda terdapat banyak tempat wisata seperti Kolam Abadi, Air Terjun Tongkat atau Lau Balis dan Teroh-Teroh.

7. Objek wisata Namu Nelanga, berlokasi di Desa Garunggang Kecamatan Sei Bingei dan Kuala yang terkenal dengan airnya yang bening sebening kaca.

8. Pangkal Namu Sira-Sira, terletak di Desa Blinteng dan Durian Lingga, yang berada di kawasan proyek bendungan irigasi Namu Sira – sira, Kecamatan Sungai Bingai. Tempat wisata ini adalah sungai jernih yang airnya sejuk dan menyegarkan.

9. Puncak Akui berada di Desa Perteguhen, Pamah seelier, Kecamatan Sei Bengei, degan konsep Eco Tourism yang menyediakan fasilitas camping ground. Kegiatan yang bisa dilakukan di sana ialah trekking hutan, fotografi alam, serta titik pandang matahari terbit.

10. Desa Jering Halus, berlokasi di Kecamatan Secanggang yang menjadi sasaran utama untuk melepas hobi sebagain besar pemancing. Terdapat ribuan hektar hutan bakau dan pemandangan laut lepas yang sangat menakjubkan disekeliling kawasan ini.