Syarat yang Harus Disiapkan Sebelum Ikut Wisata Kapal Pesiar

TEMPO.CO, Jakarta - Libur akhir tahun telah tiba, banyak keluarga yang ingin menghabiskan waktu senggang ini untuk berwisata. Salah satu pilihan wisata eksklusif yang juga diminati adalah wisata kapal pesiar. Apa saja syarat yang harus disiapkan ketika hendak berwisata kapal pesiar?

Kendati banyak negara dunia yang masih menutup pintu untuk kapal pesiar berlabuh, merencanakan kegiatan liburan jauh-jauh hari tidaklah masalah. Apalagi mengingat wisata dengan kapal pesiar memaksa Anda merogoh kocek yang cukup dalam. Semakin matang rencana liburan, semakin minim risiko kegagalan.

Otoritas Amerika Serikat Centers for Disease Control and Prevention (CDC) untuk sementara terus memperpanjang Framework for Conditional Sailing Order (CSO) hingga 15 Januari 2022, berlaku untuk kapal pesiar berbendera asing yang beroperasi atau ingin beroperasi di perairan AS. Ini berarti, mutlak para pelancong luar AS yang ingin menikmati kapal pesiar mengunjungi Hawai terpaksa bersabar hingga tahun depan.

Berikut sejumlah syarat sebelum Anda pergi berwisata kapal pesiar, dikutip Tempo dari laman travel.state.gov:

1. Periksa tujuan Anda untuk mempelajari tindakan pencegahan kesehatan dan keselamatan yang penting untuk dilakukan.

2. Periksa informasi negara yang akan dikunjungi. Buat daftar informasi kontak Kedutaan Besar RI di sana jika terjadi keadaan darurat

3. Selalu bawa paspor Anda jika terjadi keadaan darurat, seperti evakuasi udara medis yang tidak terduga atau kapal berlabuh di pelabuhan alternatif dalam keadaan darurat, bahkan jika petugas kapal pesiar Anda mengatakan Anda tidak membutuhkannya.

4. Ajukan permohonan lebih awal untuk paspor Anda, atau pastikan paspor Anda saat ini akan berlaku setidaknya enam bulan setelah tanggal perjalanan Anda dan memiliki dua atau lebih halaman kosong.

5. Miliki visa asing yang tepat untuk semua pemberhentian di kapal pesiar Anda, bahkan jika Anda tidak berencana untuk turun di lokasi tersebut.

6. Miliki asuransi kesehatan, evakuasi darurat, dan lainnya untuk menanggung biaya perjalanan tak terduga saat berada di luar negeri.

7. Periksa dengan jalur pelayaran Anda, agen perjalanan, penyedia asuransi kesehatan atau pemilik rumah, perusahaan kartu kredit, dan sumber lain untuk mempelajari apa yang mereka lakukan dan tidak pertanggungan di luar negeri. Pertimbangkan untuk membeli asuransi tambahan.

8. Buat rencana untuk kembali ke rumah jika Anda dikeluarkan dari kapal dan ditempatkan di karantina.

9. Buat salinan berwarna dari halaman foto paspor, visa asing, dan rencana perjalanan Anda. Tinggalkan satu salinan untuk anggota keluarga atau teman terpercaya dan bawa satu salinan secara terpisah dari dokumen Anda yang sebenarnya. Ini untuk mengantisipasi jika Anda kehilangan dokumen penting tersebut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

