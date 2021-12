BPS Soroti Sektor Pariwisata Yogyakarta Belum Optimal Kurangi Angka Kemiskinan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kemajuan sektor wisata ternyata masih belum optimal mengatasi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mengungkap DIY mencatat angka kemiskinan tahun ini masih 12,8 persen atau 506.450 jiwa.

Sebaran kemiskinan menyeluruh di lima kabupaten/kota dengan catatan kemiskinan tertinggi ada Kabupaten Kulon Progo, yakni 18,38 persen atau sebanyak 81.140 jiwa. Hal ini pun jadi sorotan karena Kulon Progo sejak 2020 resmi memilili bandara internasional termegah yakni Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA.

"Untuk daerah di DIY yang sektor pariwisatanya cukup maju, angka kemiskinan juga masih cukup tinggi," kata Kepala BPS DIY Sugeng Irianto saat menyampaikan laporan akhir tahun di Kantor DPRD DIY, Jumat, 24 Desember 2021.

Sugeng membeberkan dua kabupaten DIY yang memiliki pesisir pantai sebagai destinasi wisata favorit wisatawan seperti Kabupaten Gunungkidul dan Bantul, tingkat kemiskinannya masing masing 17,69 persen atau 135.330 jiwa dan 14,04 persen atau 146.980 jiwa. Lalu Kabupaten Sleman yang merupakan surga desa wisata dan industri perhotelan di DIY, tingkat kemiskinannya sebesar 8,64 persen atau 108.930 jiwa.

Adapun di Kota Yogyakarta tingkat kemiskinan sebesar 7,69 persen atau 34.070 jiwa. "Berdasarkan indikator kemiskinan di kabupaten/kota, pendapatan per kapita penduduk miskin di DIY sebesar Rp 482.767 per orang per bulan," kata Sugeng.

Dalam pemulihan ekonomi melalui sektor sektor andalan di daerah seperti wisata dan lainnya, pemerintah pusat pada 2022 meminta pemerintah daerah mulai mengarahkan bantuan sosial yang digelontorkan agar tak hanya termanfaatkan untuk konsumsi tapi juga mendorong produksi. Di sektor wisata misalnya, pemerintah daerah bisa mendorong alokasi bantuan ini untuk permodalan UMKM yang selama ini bergerak di berbagai area destinasi mengingat seluruh objek telah dibuka kunjungannya.

“Alokasi bantuan sosial tahun 2022 nanti sebesar Rp 78,2 triliun, ini penggunaannya perlu diarahkan untuk kegiatan produktif seperti kewirausahaan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menuturkan sektor pendidikan dan pariwisata memang merupakan potensi besar di DIY yang saat ini mampu menyumbang hingga 54 persen dan 56 persen untuk pertumbuhan ekonomi. "Saat pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi memang menurun drastis menyusul penutupan sekolah, kampus, dan destinasi wisata," kata dia.

Sultan HB X menuturkan memasuki tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di DI Yogyakarta tumbuh justru melalui sumbangan sektor teknologi informasi.

