Libur Natal dan Tahun Baru, Ada Apa di Nusa Dua Bali dan The Mandalika Lombok?

TEMPO.CO, Mataram - Wisatawan yang hendak menghabiskan libur Natal dan tahun baru di The Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dapat memanfaatkan berbagai promosi dan melakukan aktivitas menarik di sana. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyambut wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro mengatakan, sejumlah tenant di kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika telah menyiapkan berbagai penawaran atau promo bagi wisatawan yang menginap atau sekadar beraktivitas di dalam kawasan. "Ada berbagi fasilitas wisata sembari menikmati keindahan matahari terbit dan terbenam di spot-spot yang tersedia," kata Bram dalam keterangan tertulis, Rabu 22 Desember 2021.

Di kawasan The Mandalika, wisatawan dapat menikmati keindahan alam di Kuta Beach Park, sunrise dan sunset di Bukit Merese, pasir "Merica" di Tanjung Aan, dan membeli cenderamata khas Lombok. "Ada promo menarik, keindahan alam, berbagai atraksi, fasilitas penunjang yang diiringi protokol kesehatan ketat, maka wisatawan dapat menghabiskan libur Natal dan tahun baru dengan aman dan nyaman," kata Bram.

Promosi Natal yang tersedia di The Mandalika misalkan Christmas Day Brunch seharga Rp 399 ribu net per orang pada 25 Desember 2021 dan New Year Event Gala Dinner seharga Rp 449 ribu net per orang pada 31 Desember 2021 dari Novotel Lombok Resort and Villas. Di The Nusa Dua, Bali, terdapat beberapa promo tenant, seperti staycation, kuliner, dan serta Kid’s Activities.

Wisatawan menikmati suasana di objek wisata Water Blow, Nusa Dua, Bali. TEMPO | Made Argawa

Promo staycation antara lain dari Memorable Festive Season di Amarterra Villas Bali Nusa Dua – M Gallery dengan One Bedroom Pool Villa seharga Rp 2,99 juta net per villa per malam dan Two Bedroom Pool Villa seharga Rp 5,99 juta selama 24 – 31 Desember 2021, paket menginap Festive Feel Good di The Westin Resort Nusa Dua Bali mulai dari Rp 1,9 juta per malam untuk periode 23 Desember 2021 sampai 5 Januari 2022.

Promo kuliner yang tersedia antara lain Christmas Dinner Buffet pada 24 dan 25 Desember 2021 pukul 18.00 – 22.00 WITA serta Boneka Christmas Brunch pada 25 Desember 2021 pukul 11.00 – 15.00 WITA di St. Regis Bali. Ada pula Dinner Buffet at Kwee Zeen di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mulai dari Rp 449 ribu per orang pada 24 Desember 2021, Festive Feast Buffet Dinner With Free Flow Drinks di Courtyard Bali Nusa Dua Resort mulai Rp 225 ribu per orang.

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menyediakan paket Kid’s Activities, yaitu Kids Club Christmas pada 25 Desember 2021 pukul 14.00 – 16.00 WITA seharga Rp 100 ribu per orang. Sedangkan paket kegiatan anak pada tahun baru ada Kids Club New Year’s Eve, 31 Desember 2021 pukul 19.00 – 22.00 WITA seharga Rp 150 ribu per orang.

Selain promo tadi, pusat perbelanjaan Bali Collection di kawasan The Nusa Dua, Bali, juga menawarkan Festive Season’s Market untuk barang seni dan kerajinan, busana, berbagai kuliner, perlengkapan anak sampai produk kecantikan. Promosi tersebut berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 23 Januari 2022 pukul 11.00 – 19.00 WITA.

Managing Director The Nusa Dua, Bali, I Gusti Ngurah Ardita berharap berbagai aktivitas wisata dan promosi menarik tadi mampu menarik minat wisatawan untuk menghabiskan libur Natal dan tahun baru di sana. Untuk mengisi waktu liburan, wisatawan dapat jogging atau bersepeda sambil berkunjung ke Water Blow Peninsula Island The Nusa Dua. Pengunjung juga bisa berkeliling dengan naik mobil listrik di kawasan Nusa Dua.

