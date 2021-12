Rem Omicron, Thailand Wajibkan Wisatawan Karantina 7 Sampai 10 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus Covid-19 varian Omicron di Thailand mencapai 63 orang. Pemerintah berusaha mengecem potensi penularan varian tersebut dengan mewajibkan setiap pendatang dari luar negeri untuk menjalani karantina selama tujuh sampai sepuluh hari.

Kewajiban karantina tersebut berlaku mulai Selasa, 21 Desember 2021. Dengan kebijakan baru ini, maka program pelonggaran "Test and Go" tak lagi berlaku. Aturan Test and Go yang berlaku sebelumnya memungkinkan wisatawan mancanegara langsung menuju destinasi tujuan di Thailand setelah hasil tes menunjukkan negatif Covid-19.

Kewajiban karantina ini juga menggugurkan prgram "sandbox". Dalam program ini, wisatawan boleh berjalan-jalan di kawasan tertentu sesuai akomodasi wisatanya, namun dilarang ke luar wilayah tersebut. "Tidak ada lagi pendaftaran baru Test and Go, hanya karantina," kata wakil juru bicara Pemerintah Thailand, Rachada Dhanadirek.

Thailand kembali menyambut wisatawan mancanegara pada November 2021. Sejak pandemi merebak, pemerintah Thailand menerapkan kebijakan masuk yang ketat selama 1,5 tahun. Kemudian terdeteksi kasus Covid-19 varian Omicron. Kasus pertama ditemukan pada seorang wanita Thailand yang tertular virus dari suaminya, warga Kolombia yang kembali ke Thailand dari Nigeria pada akhir November 2021.

Suami istri tersebut telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap dengan vaksin AstraZeneca. Pasangan itu memiliki satu kontak berisiko tinggi tertular varian Omicron, yakni seorang sopir taksi, yang kini sedang dikarantina. Sopir taksi sedang menunggu hasil tes.

Baca juga:

Cegah Varian Omicron, Warga dari 13 Negara ini Dilarang Masuk Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.