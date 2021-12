Versi Baru Orient Express yang Legendaris akan Beroperasi pada 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Orient Express adalah salah satu kereta bersejarah di Eropa yang masih dikenang hingga sekarang. Hadirnya novel dan film Murder on the Orient Express makin menempatkan kereta legendaris itu di benak para pelancong.

Sejarah baru akan dimulai lagi. Orient Express La Dolce Vita yang baru akan kembali beroperasi di Italia dan melayani sejumlah rute terkenal di Eropa pada 2023.

Rencana perjalanan Orient Express yang baru akan mengantar para penumpang menjelajahi 14 wilayah di Italia, bersama dengan Paris, Istanbul, Split dan Kroasia. Para penumpang akan mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu antara satu hingga tiga malam di atas kereta baru.

Operasional Orient Express sebelumnya dihentikan pada 2009 dan rutenya dihapus dari jadwal perjalanan kereta Eropa. Sejak 1977, kereta ini sebenarnya telah memperpendek rutenya menjadi Paris-Wina dari sebelumnya Paris-Istanbul.

Para penumpang juga dapat memilih salah satu dari enam rute tetapi persinggahan di Roma akan menjadi fitur utama dari setiap perjalanan. Tak hanya itu, hotel Orient Express pertama, Minerva juga dijadwalkan dibuka pada 2024 di Roma.

Setiap kereta akan memiliki akomodasi untuk 62 penumpang. Kamar-kamar ini akan tersedia dalam campuran kabin dan suite deluxe.

Sesuai siaran pers, konsep kereta Orient Express La Dolce Vita yang baru adalah penghargaan untuk 'La Dolce Vita' yang merupakan periode sejarah glamor dan semangat artistik di Italia selama 1960-an. Kereta baru akan menampilkan barang-barang dari masa lalu.

Bersantap akan menjadi pengalaman yang canggih di kereta Orient Express di mana para penumpang akan dapat menikmati resep eksotis yang disiapkan oleh koki Italia yang terkenal. Juga akan ada anggur Italia untuk para pelancong.

TIMES OF INDIA

Baca juga: Mau Naik Kereta Api Saat Libur Akhir Tahun? Simak Dulu Persyaratannya