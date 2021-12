12 Destinasi Liburan Menarik Wajib Kunjung Tahun 2022 Versi Tiket.com

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2022 segera tiba dan diharapkan menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Selain menargetkan berbagai pencapaian, tak ada salahnya juga memiliki sejumlah destinasi wisata tujuan liburan tahun depan.

Di tengah situasi pariwisata yang berangsur pulih, tiket.com merekomendasikan sejumlah destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi pada 2022. Berikut daftarnya:

Palembang

Ibu kota Sumatera Selatan ini memiliki destinasi wisata beragam, mulai dari Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Pagoda sembilan lantai dan Klenteng Hok Tjing Rio. Beragam makanan khas yang lezat juga bisa dicicip saat ke Palembang, seperti pempek.

Yogyakarta

Kota ini selalu mengundang rasa rindu bagi siapapun yang pernah berkunjung. Tak heran karena di sana memiliki banyak pilihan wisata, mulai dari wisata budaya dan alam. Kunjungi Taman Sari Yogyakarta, Pantai Kukup, Kaliadem, Bukit Kali Kuning, Museum Ullen Sentalu, Taman Pelangi, Upside Down World hingga Hutan Mangrove Kulon Progo. Untuk yang hobi bersepeda, saat ini Yogyakarta juga jadi salah satu destinasi favorit untuk bersepeda sambil menikmati keindahan alam.

Medan

Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Masyarakat yang baru pertama kali ke Medan disarankan untuk menjelajahi Istana Maimun, Tjong A Fie Mansion, Merdeka Walk, Gedung London Sumatra, Masjid Raya Al-mashun, Vihara Gunung Timur serta Kuil Shri Mariamman. Tambahkan juga ke dalam agenda, yaitu sederetan kuliner yang menggugah selera, seperti Soto Medan, Bolu, hingga durian.

Surabaya

Ibu kota Jawa Timur ini memiliki berbagai destinasi wisata terkenal. Misalnya Kampung Arab, Kelenteng Sanggar Agung, Tugu Pahlawan, Museum 10 November, Patung Suro dan Boyo, Food Junction Grand Pakuwon, Kebun Binatang Surabaya, Hotel Majapahit hingga Ekowisata Mangrove.

Makassar

Kota besar di Indonesia timur ini menawarkan berbagai tempat wisata alam, budaya, hingga yang kekinian. Untuk memanjakan indera penglihatan, kunjungi Masjid 99 Kubah di tepian Pantai Losari, Air Terjun Leang Paniki, Pantai Kanipang, Air Terjun Tamalulua, Apparalang, Batu Lappa dan Helena Sky Bridge Bantimurung.

Bali

Banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang memfavoritkan pulau Dewata sebagai tujuan wisata. Bali memiliki pesona keindahan alam dan budaya yang bisa menyihir siapa saja. Pantai Atuh di Nusa Penida dan Pantai Nyang Nyang bisa jadi tujuan wisata saat ke Bali. Selain itu, kekayaan budaya dan kultur Bali pun masih sangat kental untuk dinikmati oleh keluarga yang berlibur.

Singapura

Dengan berlakunya Vaccinated Travel Lane (VTL) di Singapura, maka warga Indonesia dapat kembali berkunjung ke Singapura lagi. Negeri Merlion merupakan destinasi internasional yang tepat dikunjungi karena berjarak sangat dekat dari Indonesia. Daftar kunjungan rekomendasi tiket.com adalah Masjid Sultan, Gardens by the Bay, Merlion Park, Orchard Road, Esplanade, serta Clarke Quay.

Bangkok

Seperti Singapura, Bangkok adalah destinasi internasional yamg mudah dijangkau dan menawarkan banyak pengalaman menarik. Kunjungi Royal Grand Palace, Wat Phra Kaew, Wat Pho, Damnoen Saduak Floating Market, sungai Chao Phraya, Taman Lumpini, Bangkok Art & Culture Center, Museum of Counterfeit Goods hingga Sea Life Bangkok Ocean World.

Istanbul, Turki

Destinasi internasional ini masuk dalam daftar tujuan favorit turis Indonesia. Untuk rute berdurasi panjang (long haul), harga tiket pesawat ke Turki tergolong terjangkau. Tidak hanya itu saja, harga penginapannya pun beragam dan dapat disesuaikan dengan budget turis yang hendak pergi. Turki juga menawsrkan panorama alam dan kekayaan budaya yang menakjubkan, mulai dari Blue Mosque, Galata Bridge, Cappadocia, Konya, Topkapi Palace, Istiklal Street, Pamukkale hingga Bursa.

Dubai, Uni Emirat Arab

Kota yang mempesona dan menakjubkan bagi banyak turis ini perlu masuk list. Meski jauh, tapi pengalaman yang ditawarkan sebanding. Kunjungi Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Jumeirah Beach, Bastakia Quarter, Big Red, Dubai Miracle Garden dan Dubai Aquarium.

Los Angeles, Amerika Serikat

Amerika Serikat pun sudah menyambut turis internasional. Bagi warga Indonesia pemegang visa turis ke Amerika Serikat, area wajib kunjung untuk merasakan dinamika kehidupan barat adalah di Hollywood (Grauman’s Chinese Theatre, Hollywood Walk Of Fame, Kodak Theatre, dan Starline Tour), kemudian Universal Studios Hollywood, Griffith Park, Venice Beach serta berbelanja ke Rodeo Drive.

London, United Kingdom

Dengan nuansa old city yang kental, berjalan kaki di London pun terasa seperti berada di era dan waktu yang berbeda. Jangan lewatkan mengunjungi Big Ben dari South Bank, jalan jalan santai di pinggir sungai Thames, nikmati ketenangan banyak taman cantik dan menyaksikan momen The Changing of the Guards di sela-sela kunjungan ke berbagai museum historik.

Bagi masyarakat yang ingin berlibur ke 12 destinasi wisata itu, tiket.com menawarkan TTS 12.12 Sale yang memberikan promo diskon hingga 50 persen ditambah ekstra diskon hingga Rp 1,2 juta untuk semua lini produk tiket.com.

Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com Gaery Undarsa mengatakan TTS 12.12 Sale hadir di saat yang tepat ketika pariwisata berangsur-angsur pulih dan menyambut liburan. "Dengan dibukanya kembali koridor pariwisata internasional, pilihan perjalanan untuk kepentingan wisata atau lainnya pun semakin terbuka lebar. Kini, masyarakat memiliki banyak pilihan dalam genggaman dan dapat mulai berencana untuk mengunjungi destinasi impian secara matang," ujarnya.

