Makki Ungu akan Bertualang Pakai Sport Bike Lewat Ekspedisi Parikesit 7 Saga

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Makki Parikesit yang dikenal sebagai Makki Ungu akan melakukan Ekspedisi Parikesit 7 Saga selama 30 hari mulai hari ini, Rabu, 1 Desember 2021. Petualangan tersebut akan dilakukan Makki menggunakan sport bike dengan jarak tempuh total hampir 2.000 kilometer.

Makki mengatakan dirinya melakukan adventure-sport bike ini dalam rangka mensyukuri dan merayakan usia dan perjalanan hidupnya. "Saya melakukan ekspedisi ini karena saya ingin mulai lagi serius menekuni kegiatan-kegiatan outdoor," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu.

Dalam ekspedisi tersebut, Makki akan mendaki tujuh gunung di Indonesia. Enam gunung di antaranya berada di Pulau Jawa, termasuk Ciremai (Jawa Barat), Sindoro dan Sumbing (Jawa Tengah), Lawu (perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur), Arjuno dan Welirang (Jawa Timur). Terakhir Gunung Rinjani di Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Makki mengatakan ia melakukan perjalanan ini juga karena ingin lebih mengenal daerah-daerah. "Dulu, sebagai musisi, saya selama 25 tahun berkali-kali mengelilingi Indonesia dan beberapa negara di dunia, tapi belum sempat secara mendalam menjelajahi daerah-daerah yang saya datangi," kata dia.

Awalnya, Makki berencana untuk menjelajahi 'around the world', namun ia belum menjelajahi secara mendalam daerah-daerah Indonesia yang pernah ia datangi. "Rencana 'big picture'-nya, around the world. Tapi, ada seorang yeman yang bilang, 'Indonesia enggak akan habis walaupun sudah kita kelilingi berkali-kali'. Jadi, saya mulai dari Indonesia dulu," ujarnya.

Makki memilih Ducati MultiStrada 950 dan Scrambler Ducari Sixty2 karena karakternya sesuai dengan kebutuhan Ekspedisi Parikesit 7 Saga. Ia mempersiapkan petualangan ini selama 5 bulan sebelumnya dengan persiapan pelatihan diri, diantaranya dengan berenang dan jogging di Gelora Bung Karno.

"Saya selama ini beberapa kali pakai adventure-sport bike. Tapi, sifatnya rekreasional saja. Ducati MultiStrada 950 saya pilih untuk perjalanan ini karena karakyernya sesuai dengan kebutuhan 'Ekspedisi Parikesit 7 Saga'," kata Makki.

Menurut Makki, petualangan ini tidak semata-mata hanya untuk sebuah kesenangan. Perjalanannya juga akan mencakup kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kepeduliannya terhadap pendidikan dan seni di tempat yang akan ia kunjungi nanti, termasuk menyumbang buku-buku bacaan ke sekolah-sekolah yang ada di sana. Selain itu, Makki Ungu akan menampilkan pertunjukan musik akustik kolaboratif bersama sejumlah pemusik lokal di sana.

SHELAMITA AZZAHRA

