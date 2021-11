5 Situs Warisan Dunia UNESCO Terpopuler di Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan sumber daya kreatif Design Bundles menyurvei terkait Situs Warisan Dunia UNESCO yang paling populer di Instagram. Indikasi dari statistika diukur dari seberapa banyak situs ditandai oleh pengguna media sosial tersebut. Total terdapat 145 situs teratas yang dianalisis seberapa sering mereka ditandai di Instagram tahun ini.

Melansir dari nzherald.co.nz, dalam beberapa tahun terakhir, Instagram telah menjadi bagian dari media publikasi dalam perjalanan dan pariwisata penggunanya. Media sosial ini memungkinkan orang untuk berbagi gambar dan video dari tempat-tempat tertentu dengan jutaan orang di dunia. Para pengguna Instagram dapat menggunakan tag lokasi untuk menandai di mana mereka bepergian.

Berikut lima situs Warisan Dunia UNESCO paling populer di Instagram:

1. Pusat Sejarah Roma

Pusat Sejarah Roma ditandai sebanyak 61.244,436 kali oleh pengguna Instagram. Situs Warisan Dunia UNESCO di Pusat Sejarah Roma yang terkenal adalah Colosseum, Trevi Fountain, The Bridge and Castel Sant’Angelo, The Pantheon, dan St. Peter’s Basilica.

2. Rio de Janeiro

Ibu Kota Brasil Rio de Janeiro resmi menyandang predikat Situs Warisan Dunia UNESCO pada 2012 lalu. Kota ini menempati posisi kedua sebagai situs paling populer di Instagram, ditandai sebanyak 45.039.569 kali. Keunikan lanskap perkotaan ini adalah memiliki ruang terbuka yang menghadap langsung dengan tepi laut dan telah berkembang selama ratusan tahun.

3. Venesia dan Lagunanya

Venesia dan Lagunanya telah ditandai sebanyak 25.755.922 di Instagram dalam kurun waktu 2021. Dilansir dari Travel and Leisure, Komite Warisan Dunia UNESCO mengumumkan pada Kamis, 24 Juli 2021, Venesia tidak lagi masuk daftar situs warisan dunia terancam punah.

4. Kiev

Kiev menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO paling populer diurutkan keempat dengan ditandai sebanyak 21.914.502 di Instagram. Salah satu situs di kota ini yang masuk sebagai warisan dunia yang dilindungi UNESCO yaitu Gereja Sofia sejak 1990

5. Pusat Sejarah Florence

Pusat Sejarah Florence ditandai sebanyak 21.516.815 oleh pengguna Instagram dan menduduki posisi kelima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO terpopuler di Instagram. Pusat bersejarah Florence bagian dari quartiere 1 dari kota Italia Florence. Kuartal ini masuk Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada 1982.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

