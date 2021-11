Jakarta Aquarium and Safari Membuat Nuansa Winter Sonata Sampai 30 November 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Aquarium and Safari menggelar Festival Musim Gugur Korea mulai besok, Kamis, 11 November sampai akhir bulan ini. Destinasi wisata di tengah kota Jakarta itu akan menghadirkan suasana khas musim gugur ala drama Korea "Winter Sonata".

Head of Social, Branding, and Communication Jakarta Aquarium and Safari, Fira Basuki mengatakan, ada lima aktivitas menarik yang dapat dilakukan oleh para pengunjung. Berikut detailnya:

Autumn Tunnel untuk swafoto

Autumn Tunnel atau Lorong Musim Gugur Korea berhiaskan daun warna-warni bernuansa merah, kuning, dan coklat. Di ujung lorong terdapat beberapa lampion. Pengunjung dapat memilih sudut terbaik untuk berfoto di lorong ini. Pilih saja, di depan atau tengah lorong supaya mendapatkan foto seindah mungkin.

Gimbap adalah makanan tradisional Korea yang terdiri atas nasi gulung rumput laut berisi daging, ikan, dan lainnya. Bentuknya mirip sushi dari Jepang. Pengunjung bisa mencoba membuat gimbap di Kids Corner Jakarta Aquarium and Safari. Festival Musim Gugur Korea di Jakarta Aquarium and Safari mulai 11-30 November 2021. Dok. Jakarta Aquarium and Safari

Hanbok adalah baju Korea dengan potongan yang khas, mengembang di bagian depan. Hanbok biasanya dipakai untuk acara tradisional, ulang tahun, pernikahan, dan acara keluarga. Selama festival musim gugur, pengunjung bisa mencoba mengenakan busana ini. Dan tentu saja, mengabadikannya melalui jepretan kamera.

Wahana ini cukup menantang. Pengunjung yang ingin mencoba harus rela tubuhnya diikat dengan pengaman dan 'digantung' kemudian diturunkan ke dalam sebuah kolam besar untuk 'mencapit' beragam snack, bola, dan hadiah lainnya. Bawa pulang hasil jerih payah sebagai oleh-oleh wisata ke Jakarta Aquarium and Safari.

Serial Netflix "Squid Game" menjadi inspirasi wahana kuliner ini. Terdapat berbagai kuliner Korea, termasuk permen Dalgona yang ada dalam salah satu permainan Squid Game. Jajanan Korea lainnya yang tersedia, antara lain Gangjeong (kacang dan biji bunga matahari), K-Macaron (terbuat dari almond dan rendah gula), Cotton Candy Korea, es krim, dan yoghurt.

Fira Basuki menjelaskan, selama Festival Musim Gugur Korea berlangsung, jumlah pengunjung dibatasi 75 persen dari kapasitas dan pengunjung harus disiplin protokol kesehatan. "Seluruh karyawan Jakarta Aquarium and Safari sudah divaksin dan kami memastikan yang bertugas dalam keadaan sehat serta bebas Covid-19," katanya. Pengunjung harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk masuk ke Jakarta Aquarium and Safari.

