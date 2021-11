Sandiaga Uno Tinjau Sirkuit Mandalika Sambil Olahraga Lari

TEMPO.CO, Mataram - Dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau kondisi Sirkuit Mandalika yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan sejumlah kejuaraan balap motor internasional. Ia melakukan peninjauan sambil berlari di lintasan sirkuit itu.

Sandiaga berlari sejauh 4,31 kilometer di lintasan sirkuit sambil meninjau progres pembangunan sirkuit. “Hari ini kami melaksanakan olahraga di lintasan Sirkuit sepanjang 4,31 kilometer yang pembangunannya merupakan tercepat dan teraman di dunia,'' ujarnya, Jumat, 5 November 2021.

Menurut Sandiaga, sirkuit itu telah dibangun dengan desain yang sangat bagus dan sudah siap digunakan untuk event internasional. Event pertama yang akan digelar adalah Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) pada 12-14 November mendatang.

Selanjutnya pada 19-21 November akan digelar World Superbike 2021. Sandiaga pun ijut mengumumkan penjualan tiket menonton harian event WSBK 2021 (belum termasuk pajak) mulai harga Rp 150 ribu-300 ribu untuk 19 November, Rp 300 ribu-800 ribu untuk 20 November, dan Rp 500 ribu-1,5 juta untuk 21 November 2021.

Ragam tiket harian itu diluncurkan guna mengakomodir animo yang besar dari masyarakat, khususnya warga NTB untuk menyaksikan WSBK secara langsung.

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga menyerahkan bantuan peralatan kesehatan kepada ITDC selaku pengelola Sirkuit Mandalika berupa fasilitas tes PCR dan antigen yang diperuntukkan bagi seluruh kru yang akan bertugas saat event berlangsung. Ada juga bantuan berupa 500 ribu botol hand sanitizer dan 2.000 unit dispenser hand sanitizer.

Nantinya, alat protokol kesehatan itu akan disebar di beberapa titik di kawasan The Mandalika agar para pengunjung maupun wisatawan mudah mengakses atau menggunakannya. Bantuan yang diserahkan ini berasal dari Antis dan homecare24.id.

Sandiaga juga menyerahkan sertifikat Cleanliness, Health, Safety, and Enviroment (CHSE) kepada pelaku usaha di area The Mandalika, antara lain Puri Rinjani Bungalows, Kemangi Bar and Kitchen, Wah Resort dan El Bazar Café and Restaurant. Penyerahan sertifikat ini menunjukkan dukungan Menparekraf bagi usaha-usaha pariwisata dan ekraf yang akan merasakan dampak yang besar dari adanya event WSBK 2021.

