Lounge in the Sky Siap Jadi Daya Tarik Wisata Baru di Jakarta

LOUNGE IN THE SKY INDONESIA menawarkan konsep dan daya tarik unik yang belum pernah ada sebelumnya bagi industri kuliner dan pariwisata di Indonesia, yakni pengalaman fine dining 50 meter di atas permukaan tangah, dikelilingi pemandangan indah 360 langit-langit Ibukota juga Semanggi Butterfly. Dok.Lounge In The Sky