Sektor Pariwisata Mulai Pulih, Tiket.com Catat Kenaikan Transaksi 52 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Online Travel Agent (OTA) di Indonesia Tiket.com menyatakan kinerjanya pada kuartal 3 (Q3) 2021 mengalami lonjakan mencapai 52 persen dibandingkan tahun lalu. Pencapaian ini terjadi untuk kontribusi dari semua lini produk unggulan.

Lonjakan ini dengan performa unggul dari akomodasi Hotel dan HOMES mencapai 10 persen dan tiket To Do yang berhasil memimpin mencapai 54 persen. Sementara itu, jika dilihat dari pengguna tiket.com sudah mencapai 21 juta orang per Oktober 2021.

“Bisa dibilang penjualan kita mencapai rekor cukup tinggi jika dibandingkan sama sebelum pandemi,” ujar Gaery Undarsa, Co-Founder dan Chief Marketing Officer tiket.com dalam konferensi pers daring pada Rabu, 3 November 2021.

Menurut Gaery, adanya kebijakan baru dari pemerintah berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 57 Tahun 2021 yang mengizinkan penggunaan hasil tes cepat antigen untuk bepergian menjadi titik terang untuk industri pariwisata. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat untuk kembali bisa berpariwisata dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Fokus tiket.com akhir tahun ini menghadirkan jajaran promo seru bernama Online Tiket Week (OTW). Selain itu, tiket.com ingin menyediakan informasi terkini perihal regulasi di berbagai destinasi atau kota tujuan masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Tiket.com mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan memilih tempat wisata yang telah menggunakan PeduliLindungi untuk skrining akses masuk,” kata Gaery.

ANDINI SABRINA

Baca juga: Promo OTW Tiket.com, Ada Diskon untuk Penerbangan Internasional