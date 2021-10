Rangkaian Festival Pesona Senggigi 2021, Ada Lomba Rias Pengantin Khas Sasak

TEMPO.CO, Mataram - Dalam rangkaian Festival Pesona Senggigi 2021, Dinas Pariwisata Lombok Barat telah menyelenggarakan berbagai kegiatan di sejumlah hotel. Kali ini, kegiatan akan dilaksanakan di Hotel The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa Senggigi pada Sabtu, 30 Oktober 2021.

Pengelola hotel bersama Dispar akan menggelar lomba rias pengantin khas Sasak dengan tema The Beautiful Bride of Sasak Lombok. Kepala Bidang Pemasaran Dispar Lombok Barat Lalu Rifhandani mengatakan lomba rias itu ditujukan untuk mengangkat dan menunjukkan keunikan tata rias pengantin asli khas Sasak.

''Dengan keunikan tersebut, bisa dijadikan sebagai media promosi pariwisata di Lobar,'' kata Rifhandani, Kamis, 28 Oktober 2021.

Lomba itu bakal diikuti 38 peserta yang menampilkan kemampuan terbaiknya dalam merias wajah para model agar terlihat cantik dan anggun ketika memakai busana pengantin. Para peserta yang mendaftar tidak hanya berasal dari Lombok Barat saja, tapi juga berasal dari daerah-daerah di NTB, seperti Lombok Utara, Lombok Tengah, Mataram, Lombok Timur dan Sumbawa.

Selain lomba tata rias, pada hari itu akan diselenggarakan gala dinner dan pagelaran seni yang bisa dinikmati seharian full oleh para pengunjung maupun tamu-tamu yang menginap. "Ada Tari Rudat, peresean, tradisi nyongkolan, fire dance, fashion show tenun sasak dan ada pagelaran seni lainnya," kata Rifhandani.

Sales Manager The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa Senggigi Hendra mengatakan untuk rangkaian kegiatan Festival Pesona Senggigi 2021 di The Jayakarta akan dimulai dari pukul 09.00-22.00 WITA. Tiket buffet gala dinner sudah terjual semua 100 persen dengan harga Rp 100 ribu dan sudah bisa menikmati berbagai pilihan hidangan yang sudah disediakan. "Untuk paket kamar, The Jayakarta menjual dengan harga Rp 525 ribu termasuk makan pagi dan makan malam untuk dua orang," ujarnya.

