Taco Bell Indonesia Buka Gerai Kedua di Pantai Indah Kapuk, Ada Drive Thru

TEMPO.CO, Jakarta - Gerai makanan cepat saji asal Amerika Serikat Taco Bell telah membuka gerai pertamanya di Indonesia pada Desember tahun lalu. Kini Taco Bell Indonesia telah resmi membuka gerai kedua di kawasan Pantai Indah Kapuk.

“Pantai Indah Kapuk saat ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata kuliner di Jakarta," kata Erick Leong, Chief Executive Officer PT Fast Food Indonesia lewat keterangan resmi.

Taco Bell merupakan makanan cepat saji yang menawarkan menu ala meksiko. Mereka memiliki menu khas meksiko seperti Taco Supreme, Crunchwrap Supreme, Quesadilla dan Burrito. Semua bahan makanan itu diklaim selalu tersedia dalam kondisi segar.

Pembukaan gerai Taco Bell Indonesia yang kedua dilakukan pada 10 Oktober lalu. Gerai itu menyajikan suasana yang sangat nyaman dengan pemandangan yang membuat pengunjungnya seperti sedang berada di luar negeri.

Dalam rangka pembukaan gerai baru ini, semua pengunjung dengan minimal transaksi Rp 50.000, akan mendapatkan voucher gratis Crunchy Ground Chicken Taco yang dapat ditukarkan pada pembelian berikutnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Di gerai keduanya ini, Taco Bell Indonesia menawarkan fasilitas drive thru kepada para pengunjung yang akan melakukan pemesanan take away. "Mengingat masih adanya keterbatasan mobilitas maka kami memberikan fasilitas drive thru di gerai yang baru untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk Taco Bell kesukaan mereka,” kata Erick.

Taco Bell juga selalu menjalankan protokol kesehatan dengan baik seperti yang di anjurkan pemerintah dan selalu menjaga kebersihan, untuk kenyamanan Bersama. Seluruh pegawainya pun sudah divaksinasi dan selalu melakukan cek suhu serta menggunakan hand sanitizer.

YINOLA CRISSY ELENROSE HADRIAN

