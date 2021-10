Agoda Vaxxed to Go, Ada Diskon Paket Wisata buat yang Sudah Vaksinasi Covid-19

Agoda Vaxxed to Go. Dok. Agoda

TEMPO.CO, Jakarta - Agoda meluncurkan program Vaxxed to Go dengan diskon paket wisata bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Senior Country Director Indonesia, Agoda, Gede Gunawan berharap kampanye ini mampu mendukung program vaksinasi nasional serta mendorong pelaku industri perjalanan dan perhotelan dalam mewujudkan perjalanan wisata yang aman.

Melalui Vaxxed to Go, Gede Gunawan mengatakan, mitra hotel dapat menawarkan potongan harga hingga 15 persen kepada wisatawan yang sudah mendapat vaksinasi Covid-19 lengkap. "Mitra hotel yang berpartisipasi akan muncul di berbagai produk dan touchpoint pemasaran Agoda, termasuk media sosial, promosi spanduk, email pelanggan, dan iklan pop-up," kata Gede Gunawan dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Oktober 2021.

Pelanggan yang ingin memanfaatkan paket wisata Vaxxed to Go dapat memilih di halaman khusus dan menentukan hotel, fasilitas, sampai fitur higienitas yang diinginkan. "Setelah berbulan-bulan membatasi perjalanan, tak diragukan lagi kalau orang Indonesia ingin kembali bepergian karena menganggap situasi sekarang sudah lebih aman," kata Gede Gunawan.

Agoda Vaxxed to Go. Dok. Agoda

Menurut survei Agoda bertajuk Travel in 2021 yang dirilis baru-baru ini, wisatawan Indonesia adalah yang paling sedikit kemungkinannya di antara negara Asia untuk membelanjakan uang berlebih buat akomodasi. Sebab itu, Gede Gunawan optimistis penawaran diskon sampai 15 persen tadi dapat membantu orang Indonesia merasa aman dan hemat dalam bepergian.

Gede Gunawan menambahkan, dalam program Vaxxed to Go di Indonesia, Agoda menggandeng Scholars of Sustenance untuk menyalurkan paket sembako bagi komunitas wisata yang terdampak pandemi Copvid-19 di Jawa dan Bali. Dia mengatakan, ada 5.000 paket bahan makanan pokok yang setara dengan 200 ribu makanan untuk sekitar 40 ribu orang.

Baca juga:

Hotel Sebaiknya Menyediakan 3 Fasilitas Baru untuk Tamu Seperti di Singapura