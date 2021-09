Intip 5 Resort dan Hotel Terbaik di Indonesia, Ada di Bali dan Sumba

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia memiliki turis dengan jumlah yang cukup besar, yakni 16 juta turis pada 2019. Setiap tahunnya, Travel and Leisure memberikan penghargaan bagi resort dan hotel terbaik yang dinilai berdasarkan fasilitas, lokasi dan lain-lain. Penghargaan tersebut juga diberikan kepada lima hotel dan resort di Indonesia.

Meski aktivitas liburan masih terhambat karena pandemi, beberapa pilihan resort dan hotel ini bisa dijadikan bucket list untuk nantinya. Berikut uraiannya:

Capella Ubud, Bali

Menempati peringkat pertama, Capella Ubud yang merupakan karya arsitektur Bill Bensley menghasilkan tempat yang begitu memukau. Di sini terdapat 22 tenda kanvas dengan tekstil yang rimbun, perabotan buatan tangan Bali dan kolam renang air asin pribadi.

Mata pengunjung juga akan dimanjakan dengan hutan yang masih alami. Dari segi makanan, minuman maupun pelayanan, Capella Ubud mampu merebut hati para pengunjungnya.

Alila Manggis, Bali

Berlokasi di Karangasem, masih banyak dari masyarakat yang mengikuti gaya hidup ala tradisional seperti bercocok tanam padi, memancing dan menganyam keranjang. Ada berbagai tur yang bisa diikuti di sini seperti melihat desa tradisional Bali Aga di Tenganan. Pengunjung bisa menginap di Alila Manggis dengan harga kamar Rp 850 ribu per malam.

Nihi Sumba, Sumba

Peraih hotel terbaik di dunia dalam dua tahun berturut-turut ada di Nihi Sumba. Pengunjung bisa menikmati pemandangan indah dengan hamparan pasirnya yang masih bersih.

Di sini terdapat berbagai aktivitas yang bisa dilakukan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pengunjung juga bisa berfoto dengan menaiki kuda di tengah laut yang didampingi oleh ahli profesional.

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Bali

Sesuai dengan namanya yang berarti ‘kuil’ dalam bahasa Sansekerta, Mandapa Ritz-Carlton Reserve menawarkan para pengunjungnya untuk menginap di sebuah ruangan yang tak terlupakan. Terletak di Ubud dengan Sungai Ayung di sampingnya, pengunjung bisa mengikuti tur konvertibel VW antik ke desa, sawah dan kuil. Ada juga santapan yang menghidangkan masakan dari Mediterania-Eropa.

Alila Villas Uluwatu, Bali

Berada di daerah Uluwatu, Alila Villa menawarkan keindahan matahari terbenam yang bisa dilihat dari Sunset Cabana Bar. Bertengger di tepi tebing dengan pemandangan laut yang megah serta suara deburan ombak akan menambah nilai plus untuk pengujung resort saat bersantai. Dengan lokasinya yang strategis, ada banyak tempat yang bisa dituju seperti Pura Luhur Uluwatu, New Kuta Golf. Bali Collection Nusa Dua, dan Beaches in Uluwatu.

LAURENSIA FAYOLA l TRAVEL AND LEISURE

Baca juga: Tetap Optimis pada Pariwisata di Masa Pandemi, The Standard Buka Hotel Baru