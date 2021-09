Desa Sekitar KEK Mandalika Kesulitan Pasokan Air Bersih, ITDC Turun Tangan

TEMPO.CO, Mataram - Empat dusun di sekitar area Jalan Kawasan Khusus atau dikenal sebagai sirkuit MotoGP Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata atau KEK Mandalika mengalami kesulitan air bersih. Bahkan selama setahun terakhir ini daerah penyangga Desa Kuta juga harus mendapatkan suplai air bersih.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali dan The Mandalika Lombok memberikan bantuan suplai air bersih bagi masyarakat yang berada di sekitar area The Mandalika yang tengah menghadapi kesulitan air bersih. Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro mengatakan bantuan suplai air bersih ini dilakukan berdasarkan masukan dan hasil koordinasi dengan perangkat dusun.

"Bantuan suplai air bersih dilakukan dengan rata-rata mengirimkan satu hingga tiga rit atau sama dengan 4.500 hingga 13.500 liter air per hari kepada masyarakat di empat wilayah tersebut secara bertahap. Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih harian mereka,” kata Bram, Rabu, 8 September 2021.

Bantuan air bersih ini diberikan setiap hari sejak Oktober 2020 dengan total jumlah air yang akan terus bertambah seiring dengan penyaluran hariannya kepada masyarakat. Hingga akhir Agustus 2021, tim Operasional The Mandalika telah menyalurkan bantuan suplai air bersih sebesar 2.063.300 liter atau 2.063,3 meter kubik air kepada total 128 kepala keluarga atau KK dan satu musala yang tersebar di empat titik, yakni Dusun Ebunut, Dusun Ujung Lauk, Dusun Ujung Daya dan tempat relokasi sementara HPL 94 di Desa Kuta yang termasuk sebagai Desa Penyangga Kawasan The Mandalika.

Kepala Dusun Ebunut Rahmat Panye mengatakan bahwa bantuan ITDC ini sangat meringankan beban masyarakat yang ada di Desa Kuta. “Kami bersyukur pihak ITDC langsung bergerak cepat,'' ujarnya.

Kebutuhan air bersih di Desa Kuta KEK Mandalika bukan hanya untuk keperluan sehari-hari, tapi juga untuk pengairan lahan pertanian dan peternakan.

