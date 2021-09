Masjid di Dubai Jadi Masjid Ramah Lingkungan Pertama Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Masjid Hatta yang berada di Uni Emirat Arab diresmikan oleh Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) sebagai masjid pertama di dunia untuk menerima peringkat platinum 'green building' dari Leadership for Energy and Environmental Design (LEED v4) US Green Buildings Council (USGBC)

“Peresmian masjid ini dilakukan untuk mendukung pembangunan Hatta yang komprehensif dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan pengembangan lingkungan,” kata Al Tayer, selaku CEO DEWA. Masjid Hatta dapat menampung lebih dari 600 jemaah di tanah seluas 1.050 meter persegi.

Keberadaan Masjid Hatta membantu DEWA dalam mencapai misinya untuk menjadi lembaga inovatif berkelanjutan terkemuka di dunia. DEWA bekerja untuk mempromosikan konsep bangunan nol energi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan dan sumber dayanya.

Secara detail, masjid ini terdiri dari menara setinggi 25 meter dan terdapat fasilitas parkir bagi mobil dan sepeda motor. Selain itu, Masjid Hatta dapat menghemat sekitar 26,5 persen energi dan 55 persen air.

Panel surya fotovoltaik saat ini telah terpasang, begitu juga dengan unit pengolahan air agar air dapat digunakan kembali untuk kebutuhan irigasi dan kebersihan. DEWA telah mengikuti standar internasional tertinggi untuk memastikan kualitas udara untuk menyediakan lingkungan yang sehat.

Departemen Urusan Islam dan Amal juga berkomitmen untuk terus menjaga lingkungan yang menjadi upaya Uni Emirat Arab dalam memerangi perubahan iklim. Masjid ini diharapkan bisa dijadikan sebagai contoh perintis untuk mengadopsi praktik keberlanjutan untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.

LAURENSIA FAYOLA l GULFNEWS

