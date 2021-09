Destinasi Wisata Menarik untuk Kamu yang Gemar Membaca

TEMPO.CO, Jakarta - Orang yang gemar membaca memang sudah melanglang buana dalam pikiran. Namun demikian, tiada salahnya pergi ke destinasi wisata yang sesuai dengan hobi membaca tadi.

Di Jepang, Kimpton Shinjuku Tokyo menyuguhkan 'paket wisata' bagi para pecinta bacaan. Mereka bisa menikmati teh sore di dalam kamar sambil membaca cerita menarik. Wisatawan ini juga mendapatkan akses ke buku dalam daftar bacaan Kimpton Book Club dengan tablet digital selama tinggal di hotel. Ada pula buku paperback untuk dibawa setelah check out guna menemani selama perjalanan.

Kimpton Shinjuku Tokyo merekomendasikan untuk bergabung dalam Kimpton Book Club supaya dapat menyalurkan hobi membaca bersama mereka yang gemar membaca di masa pembatasan perjalanan ini. Kamu bisa menjelajahi dunia melalui daftar bacaan buku fiksi dan non-fiksi terpilih Kimpton yang dapat diunduh sebagai e-book dalam berbagai bahasa.

Kalau mau agar bersabar, akhir tahun nanti akan hadir Resor Kimpton Naranta di Bali. Di sini, wisatawan pecinta bacaan akan menikmati suasana khas Bali, keindahan alam di tepi pantai, dan lebih dekat karena tak perlu melancong ke luar negeri.

ADVERTISEMENT

Resor Kimpton Naranta Bali terletak di sebelah tenggara, di tepian Pantai Nusa Dua. Sebanyak 50 vila di resor itu menampilkan desain kontemporer, kental dengan budaya tradisional Bali, lengkap dengan kolam renang pribadi, dan bale-bale untuk bersantai.

Kimpton Book Club memiliki koleksi buku dari penulis klasik dan modern, novelis dan penyair, beragam jenis tulisan. Beberapa bacaan favorit antara lain novel One Day yang membuatmu seolah menjelajahi Edinburgh di Inggris lewat tokoh Dexter dan Emma, serta merasakan Tokyo melalui kenangan puitis Yayoi Kusama dalam Every Day I Pray for Love.

Baca juga:

3 Kebiasaan Baru Wisatawan Sebelum Bepergian di Masa PPKM