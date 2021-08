Lewat Aplikasi KAI Access Bisa Pesan Kereta Api Sekaligus Taksi

TEMPO.CO, Jakarta - Penumpang kereta api kini dapat lebih mudah memesan taksi untuk menuju stasiun atau lokasi tujuan dari stasiun. Itu berkat kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Blue Bird Tbk.

Pemesanan taksi itu bisa dilakukan kewat aplikasi KAI Access. Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan peluncuran layanan tersebut akan semakin memberikan kemudahan aksesibilitas, integrasi dan kenyamanan kepada pelanggan KAI untuk memanfaatkan taksi-taksi Bluebird.

“Jadi ini kolaborasi dan sinergi yang sangat luar biasa di mana Bluebird sebagai pemain utama taksi dan KAI sebagai pemain utama kereta api berkolaborasi, bersinergi, dalam memberikan value kepada para pelanggan kami,” kata Didiek dalam Launching dan Konferensi Pers Virtual Fitur First Mile dan Last Mile Bluebird pada Aplikasi KAI Access, Senin, 30 Agustus 2021.

Peluncuran tersebut merupakan keberlanjutan kerja sama antara KAI dan Bluebird yang telah mencakup First Mile atay transportasi penjemputan dari lokasi awal ke stasiun keberangkatan dan Last Mile atau transportasi dari stasiun kedatangan hingga ke lokasi tujuan. Kolaborasi tersebut juga disebut Didiek sebagai integrasi multi moda transportasi pertama di Indonesia yang meliputi integrasi layanan hingga ke sistem pembayaran.

Sementara itu, Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Sigit Djokosoetono mengatakan keberlanjutan kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi yang kuat antara BUMN dan swasta untuk mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas layanan transportasi massal di Indonesia. "Kolaborasi ini kami yakini mampu menghadirkan layanan terintegrasi yang dapat diandalkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas dengan jarak tempuh antarkota maupun provinsi,” ujarnya.

Layanan integrasi tersebut hanya bisa dilakukan untuk kereta api jarak jauh. Pemesanan layanan First Mile dan Last Mile di Aplikasi KAI Access dapat dilakukan bersamaan dengan pemesanan tiket kereta atau terpisah dengan pemesanan tiket kereta.

Para pengguna KAI Access dapat menikmati fitur Fixed Price dari Bluebird. Fitur tersebut memberikan skema harga pasti kepada para pengguna terlepas dari situasi di jalanan yang tidak menentu, termasuk macet sehingga memberikan ketenangan ekstra dalam perjalanan.

Saat ini, layanan First Mile dan Last Mile tersebut sudah dapat digunakan untuk stasiun keberangkatan dan kedatangan yaitu Gambir, Pasar Senen, Bandung, Semarang Tawang, Semarang Poncol, Yogyakarta, Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasar Turi. Ke depan jumlah stasiun yang melayani integrasi kereta api dan taksi itu akan ditambah secara bertahap

