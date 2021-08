4 Destinasi Wisata Inspirasi dari Drama Korea Ternama

TEMPO.CO, Jakarta - Biasanya, untuk cari destinasi wisata bisa terinspirasi dari tontonan yang dilihat, misalnya saja drama Korea atau drakor yang selalu tampilkan pemandangan indah untuk pemilihan lokasi syuting.

Ada beberapa destinasi wisata yang bisa didatangi lantaran memang punya pemandangan elok sampai tinggalkan kesan indah saat dikunjungi, tidak kalah seperti saat melihat tontonan drakor.

Berikut ini nerupakan beberapa lokasi syuting drama korea yang juga bisa jadi tempat referensi seriap orang ketika hendak melakukan destinasi wisata :

1. Pulau Jeju

Tidak perlu diragukan, Pulau Jeju merupakan sebuah desa yang disebut dengan Jeju Folk Village, seperti namanya, di sini terdapat perumahan tradisional khas Jeju, suasana perkebunan serta pertanian seperti fasilitas pondok-pondok ala Korea pun tersedia.

Wisata di Pulau Jeju selain pemandangan alamnya, terdapat museum kekinian yang tersebar di sana, antara lain Bonte Museum, di sini pengunjung dimanjakan dengan pengalaman berbagai visual. Sepanjang waktu, akan terasa seperti berada di ruang galaksi lantaran pantulan cahaya yang berkelap-kelip indah. Lokasi Bonte Museum ini sebenarnya masuk dalam Yayoi Kusama Infinity Mirrored room.

Selanjutnya, pemandangan bunga-bunga camellia juga terdapat di Pulau Jeju, nama tempat wisatanya Camellia Hill. Pengunjung bisa bersantai bersama pasangan atau keluarga di lingkungan suasana desa Korea dan di antara rumah-rumah tua. Bisa tergambar bagaimana gaya hidup tradisional masyarakat Korea.

Gunung Halla juga salah satu pemandangan alam yang ditawarkan Pulau Jeju. Gunung Halla ini merupakan gunung tertinggi di Korea Selatan dan menyandang predikat Area Cagar Alam Bio oleh UNESCO juga sebagai gunung tertinggi di Korea Selatan.

2. Cheonjuho Lake

Berasa si Pocheon Art Valley, Cheojun Lake merupakan sebuah danau dengan air yang jernih, berdinding tebing-tebing tinggi. Pemandangan alam yang asri. Cheonjuho Lake menjadi tempat syuting drakor The Legend of The Blue Sea. Terbentuknya Cheonjuho Lake dengan kedalaman 25 meter ini hasil dari aktivitas tambang.

3. Bukchon Hanok Village

Penggemar Lee Min Ho bakal ingat dengan tempat ini lantaran menjadi lokasi syuting drama Personal Taste, dengan lawan mainnya Son Ye Jin pada 2010. Lokasi ini pun merupakan situs budaya Korea, sehingga sampai sekarang benar-bemar terawat kondisinya.

Di Bukchon Hanok Village pengunjung akan melewati gang-gang yang dipadati berbagai rumah adat Korea. Kompleks ini merupakan tempat tjnggal para petinggi kerajaan.

4. Okjeoung Central Park

It's Okay Not To Be Okay (2020) diperankan Seo Ye Ji dan Kim Soo Hyung, menjadi drama Korea romantis ini sempat ramai diperbincangkan para pencinta drakor. Okjeoung Central Park menjadi salah satu lokasi pembuatan drakor ini.

