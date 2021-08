Wahana Kincir Ria akan Hadir di Tengah Times Square New York

TEMPO.CO, Jakarta - Times Square New York City kembali menyambut para turis. Panggung Broadway juga kembali membuka tirainya.

Untuk menyambut semua atraksi itu, selama beberapa pekan ke depan, sebuah Ferris Wheel atau kincir ria raksasa akan berada tepat di tengah Times Square yang memungkinkan turis dan penduduk lokal untuk mengambil sudut pandang baru dari distrik teater itu.

Kincir itu berputar setinggi 110 kaki atau 11 lantai dari atas tanah. Meski tidak cukup tinggi untuk melihat puncak gedung pencakar langit di dekatnya, pengunjung akan melihat sekilas beberapa aksi yang terjadi di sekitar Times Square.

Diberi nama Times Square Wheel, wahana ini terletak di alun-alun Broadway, di sekitar 47th dan 48th Street. Berarti pengunjung akan dapat mengintip ke dalam Olive Garden raksasa atau bahkan mungkin melihat sekilas ke jendela W Hotel.

Tiket masuk umum tersedia seharga US$ 20 (Rp 287 ribu) per orang. Dengan membayar US$ 35 (Rp 503 ribu), pengunjung dapat menghindari antrian. Dan tiket untuk anak-anak usia dua hingga 10 tahun tersedia seharga US$ 15 (Rp 215 ribu) Anak-anak di bawah dua tahun dapat naik secara gratis.

Jika membeli tiket di muka, disarankan agar pengunjung tiba di Ferris Wheel 15 menit sebelum slot waktu yang dijadwalkan. Perjalanan berlangsung sekitar 10 menit.

Kincir ria Times Square akan beroperasi setiap hari dari siang hingga tengah malam dari 24 Agustus hingga 12 September 2021. Penyelenggara mengatakan kincir hanya akan berhenti beroperasi jika badai besar melanda. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk membeli tiket, kunjungi situs web Times Square Wheel.

