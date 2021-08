Satu Dekade Tiket.com, Ada Promo Diskon Hingga 50 Persen untuk Semua Fitur

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan aplikasi pemesanan tiket tiket.com merayakan ulang tahun yang ke-10. Untuk memeriahkannya, mereka menggelar promo untuk para pelanggan, mulai dari tiket pesawat, hotel hingga sewa kendaraan.

VP Brand Marketing tiket.com Maria Risa Puspitasari mengajak konsumen untuk memanfaatkan promo diskon tersebut untuk rencana perjalanan di masa mendatang ketika sudah aman berpergian dan berwisata. “Fokus utama tiket.com adalah turut mendorong angka kunjungan wisatawan Indonesia ke beragam destinasi domestik agar dunia travel Indonesia dapat segera bangkit dan pulih kembali," ujarnya, Kamis, 12 Agustus 2021.

Promo tersebut telah berlangsung sejak 10 Agustus dan akan berakhir pada 17 Agustus mendatang. Selama 8 hari itu, pelanggan bisa memperoleh diskon DEKADE hingga 50 persen plus ekstra diskon hingga Rp 1 juta untuk semua fitur tiket.com tanpa terkecuali.

Berikut adalah ragam promo dalam rangka 10 tahun tiket.com:

- Diskon hingga Rp 310 ribu untuk pembelian tiket pesawat Sriwijaya Air, NAM Air, Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia dan Super Air Jet

- Diskon hingga Rp 60 ribu untuk pembelian tiket kereta api semua destinasi

- Diskon hingga 50 persen dan tambahan diskon hingga Rp 1 juta untuk semua jenis penginapan, termasuk hotel dan akomodasi non-hotel

- Diskon hingga 20 persen plus ekstra diskon hingga Rp 1 juta untuk semua produk yang tersedia di dalam fitur tiket TO DO, termasuk tes Covid-19

- Diskon hingga Rp 340 ribu untuk penyewaan mobil di seluruh Indonesia untuk semua jenis mobil

- Diskon hingga Rp 140 ribu untuk layanan jasa car transfer di bandara domestik atau stasiun kereta api

Maria pun mengajak masyarakat tetap memerhatikan protokol kesehatan dan merencanakan liburan lebih matang. "tiket.com turut mengajak masyarakat untuk selalu merencanakan liburan dengan matang, agar aman dan nyaman sesuai keinginan hati,” ujarnya.

