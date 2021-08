Tarif Wisata Luar Angkasa dengan Virgin Galactic Naik, Satu Tiket Rp 6,5 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Pergi berlibur ke luar negeri menjadi hal yang sudah biasa. Tapi bagaimana dengan pergi berlibur ke luar angkasa? Saat ini, Virgin Galactic telah menjual tiket untuk wisata luar angkasa dengan harga yang sangat fantastis.

Menurut Travel and Leisure, semula tiket tersebut dijual seharga US$200 ribu hingga US$ 250 ribu per tiket, tetapi per 5 Agustus lalu, harga telah dinaikan menjadi US$ 450 ribu per tiket atau sekitar dengan Rp 6,5 miliar.

Kenaikan tersebut disampaikan langsung oleh CEO Virgin Galactic Michael Colglazier. “Kami yakin pengalaman ini sangatlah unik dan menarik sehingga akan memberikan pengalaman dengan keluarga lewat pelabuhan antariksa di seluruh dunia,” kata dia.

Jika dibandingkan dengan tiket ke luar angkasa lainnya seperti International Space Station yang tiketnya dijual seharga US$ 55 juta, tentu angka yang ditawarkan oleh Virgin Galactic tergolong murah.

Menurut space.com, selain menjual tiket perorangan, Virgin Galactic menawarkan paket yang bisa dibeli secara bersama-sama ataupun memesan seluruh kursi penerbangan dengan total 8 penumpang.

Tapi pembeli yang sudah memesan tiket untuk wisata luar angkasa itu harus bersabar. Colglazier mengungkapkan bahwa penerbangan dengan penumpang itu baru dimulai pada akhir tahun depan. Sedangkan untuk saat ini masih diperlukan dua kali uji coba yang dilakukan pada September dan pertengahan 2022.

