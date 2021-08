Perhatian UNESCO Kepada Taman Nasional Komodo Sudah Sejak 1991

TEMPO.CO, Jakarta - UNESCO memberikan perhatian lebih terhadap proyek Taman Nasional Komodo, bahkan menyarankan pemerintah menyetop proyek ini yang bisa mengakibatkan kerusakan flora dan fauna, lingkungan di sana.

Taman Nasional Komodo awalnya didirikan pada 1980, berlokasi di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, pada 1991, UNESCO telah menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve.

Pulau Komodo memang pertama kali diteliti secara ilmiah pada 1911 oleh Perwira Pemerintah Hindia Belanda J.K.H. Vam Steyn. Tempat ini kemudian diberi nama Varanus komodensis Ouwens pada 1912 pada tulisan Pieter Antonie Ouwens yang berjudul "On a Large Species from The Island of Komodo". Bahkan Sultan Bima pada 1915 telah mengeluarkan peraturan tentang Perlindungan Komodo (Verordening van het Sultanat van Bima).

Kemudian, Taman Nasional Komodo mencakup 3 pulau utama yaitu Pulau Komodo, Rinca, Padar, serta sisanya pulau-pulau kecil. Jadi, Total luas untuk Taman Nasional Komodo saat ini diperkirakan mencapai total 2.321 km persegi.

Di kawasan Taman Nasional Komodo para pengunjung juga dapat menemukan berbagai jenis hewan seperti kuda, banteng, rusa, babi hutan, ular, kera, dan segala jenis burung. Selain itu, Taman Nasional Komodo juga mempunyai biota bawah laut yang sangat indah sehingga tidak heran bila para penyelam dari berbagai negara pernah mengatakan bahwa perairan komodo merupakan salah satu tempat menyelam terbaik di dunia.

Destinasi-destinasi wisata yang ada di pulau komodo pun beragam mulai dari Loh Buaya, Pantai Pink, Gili Laba, Pulau Kelor, dan Kampung Wisata Komodo. Bila pengunjung ingin berwisata ke Pulau Komodo maka transportasi untuk menuju Pulau Komodo dapat melalui jalur laut, darat, dan udara.

Para pengunjung dapat memulai perjalanan dari Kota Denpasar, Bali menuju Kota Labuan Bajo, NTT . Kemudian setelah sampai di Labuan Bajo, maka pengunjung Taman Nasional Komodo masih harus menggunakan kapal ferry untuk menyeberang ke Pulau Komodo dengan jarak tempuh sekitar 2 jam.

PRIMANDA ANDI AKBAR

