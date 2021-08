6 Penumpang Kapal Pesiar Royal Caribbean Positif Covid-19, Dua Adalah Anak-anak

Freedom of the Seas mampu mengangkut 4.600 orang termasuk awak. Biaya pembuatan kapal ini sekitar Rp 10,5 miliar. Kapal milik The Royal Caribbean International ini memiliki beberapa fasilitas seperti taman air, Sorrento 's pizza, Wi-Fi dan cakupan telepon seluler, serta bioskop 3D. worldtraveledfamily.com

TEMPO.CO, Jakarta - Enam penumpang kapal pesiar Royal Caribbean dinyatakan positif Covid-19 saat berlayar di atas kapal Adventure of the Seas pada Jumat, 30 Juli lalu. Kapal itu tengah berlayar dari Nassau di Bahama

Menurut Insider, enam orang itu terdiri dari empat orang dewasa yang divaksinasi dan dua anak yang tidak divaksinasi. Diantara mereka, hanya satu yang mengalami gejala ringan, sedangkan sisanya tidak menunjukkan gejala.

Perusahaan Royal Caribbean menyatakan para penumpang yang terinfeksi langsung dikarantina. Dari pemeriksaan, orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka dinyatakan negatif. Mereka pun turun dari kapal di Freeport, Bahama dan pulang menggunakan transportasi pribadi.

Kabar tersebut terungkap setelah Morgan Hines, seorang reporter USA Today yang berlayar di kapal itu mencuit lewat akun Twitter. Para tamu di atas kapal dengan jumlah penumpang 1.182 orang itu disebut belum semuanya diberi tahu tentang kasus Covid-19. Informasi itu baru diungkap pada Jumat lalu.

ADVERTISEMENT

USA Today melaporkan tidak akan ada persyaratan karantina untuk orang lain di atas kapal saat ini dan pelayaran akan berjalan seperti biasa.

Royal Caribbean sebelumnya mensyaratkan semua penumpang beserta awak kapal di atas usia 16 tahun harus sudah divaksinasi penuh dan menunjukkan hasil tes negatif Covid-19. Perusahaan juga mengharuskan tamu yang tidak divaksinasi untuk membeli asuransi perjalanan, yang akhirnya membuat harga perjalanan lebih mahal untuk yang tidak divaksinasi.

Di kapal Royal Caribbean, penumpang yang tidak menunjukkan kartu vaksinasi tapi telah divaksinasi lengkap harus memakai masker dan membayar sendiri untuk tes Covid-19 tambahan. Penumpang yang divaksinasi diizinkan melepas masker mereka di bagian-bagian tertentu dari kapal yang ditetapkan sebagai "tempat khusus vaksinasi."

Pada 26 Juni, kapal Royal Caribbean yang berlayar dari Fort Lauderdale, Florida, ke Meksiko dan Bahama adalah pelayaran pertama yang berlayar dari AS sejak awal pandemi. Pelayaran itu menerapkan banyak perubahan demi keamanan di masa pandemi, diantaranya dengan penambahan tempat pembersih tangan ekstra dengan lift dan restoran serta tempat tidur perawatan intensif dan ventilator.

Kapal itu pun berlayar dengan sepertiga dari kapasitasnya dan lebih dari 95 persen penumpang divaksinasi sesuai pedoman CDC.

Faktanya, The Adventure of the Seas Royal Caribbean bukanlah pelayaran pertama yang menemukan ada penumpang positif Covid-19. Pada 12 Juli, sebuah kapal pesiar American Cruise Line Alaska menemukan dua tamu dan satu anggota awak dinyatakan positif. The Adventure of the Seas saat ini berada di lepas pantai Bahama dan sedang berlayar ke Nassau, menurut CruiseMapper.

INSIDER | TRAVEL AND LEISURE | USA TODAY

Baca juga: Royal Caribbean Harap Penumpang yang Ingin Naik Kapal Pesiar Sudah Divaksin