Melihat Objek Wisata di Korea Selatan yang Pernah Dipakai BTS Manggung dan Foto

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Bangtan Boys atau lebih dikenal dengan BTS beberapa waktu lalu membuat video musik di istana Gyeongbokgung dengan mengenakan hanbok. Sebagai grup yang berasal dari Korea Selatan, mereka seolah tak kehilangan identitas budaya mereka.

Di Korea, mereka mengunjungi banyak tempat tradisional dan menciptakan tour course yang menyenangkan bagi para army, sebutan bagi penggemar BTS, yang ingin mengikuti jejak mereka. Berikut adalah beberapa objek wisata yang pernah dikunjungi BTS dan bisa Anda kunjungi usai pandemi, menurut Korea Tourism Organization.

Korea Furniture Museum

Baru-baru ini, BTS tampil dalam episode terbaru "You Quiz on the Block," yang mengambil lokasi syuting di museum ini. Tapi BTS bukan satu-satunya selebriti yang pernah mengunjungi objek wisata ini. Buku tamu museum mencatat nama tokoh internasional terkenal seperti Xi Jinping, Brad Pitt dan Martha Stewart.

Korea Furniture Museum adalah museum yang mengoleksi dan memajang furnitur kayu tradisional Korea. Barang-barang dikelompokkan menurut lokasi dan kegunaannya di rumah-rumah tradisional, serta menurut bahan dan daerah asalnya.

Saat ke museum, pengunjung harus memiliki reservasi. Tur pun didampingi oleh pemandu dan berlangsung sekitar satu jam.

Awon Museum & Hotel

Awon Museum & Hotel menjadi lokasi syuting BTS Summer Package 2019. Dalam album tersebut, BTS juga mengunjungi tempat-tempat wisata terdekat seperti Rumah Soyang Oseongje dan Benteng Uibongsanseong, yang kemudian semakin populer.

Rumah itu sendiri awalnya dibangun di Jinju, Gyeongsangnam-do, tetapi dipindahkan ke lokasi saat ini di dalam Desa Hanok Oseong Wanju. Meski pindah, rumah berusia 250 tahun itu tetap mempertahankan gaya hidup seorang sarjana dari era Joseon.

Awon Hotel dapat dibagi menjadi empat ruang, termasuk Cheonjiin – Manhyudang Hall, yang digunakan untuk gambar sampul Paket Musim Panas BTS 2019. Ruang lainnya adalah Sarangchae – Aula Yeonhadang, Aula Anchae – Seolhwadang, dan Ruang Byeolchae – Cheonmokdasil.

Istana Gyeongbokgung

Istana Gyeongbokgung termasuk objek wisata yang wajib dikunjungi jika berwisata ke Korea. BTS melakukan pertunjukan luar biasa di depan aula Geunjeongjeon, bangunan utama istana Gyeongbokgung.

Penampilan BTS mengenakan hanbok tradisional direkam untuk episode The Tonight Show, yang dibintangi Jimmy Fallon di NBC pada September 2020. Setelah membawakan lagu “Idol” di depan aula Geunjeongjeon, mereka juga menampilkan “Mikrokosmos” di depan pavilion Gyeonghoeru.

Korea House

Korea House juga memiliki koneksi dengan BTS. Gambar sampul majalah Billboard edisi BTS diambil di Paviliun Nogeumjeong, Korea House.

Selain foto grup, BTS mengambil foto individu di sini. Korea House adalah multikompleks yang mempromosikan semua jenis tradisi Korea, dari makanan tradisional hingga seni pertunjukan, dan upacara pernikahan tradisional.

