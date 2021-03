12 Kuliner Indonesia Kondang di Mancanegara

TEMPO.CO, Jakarta - Tak perlu kaget lagi jika mendengar kuliner Indonesia kerap jadi incaran para wisatawan mancanegara. Selain pesona alam Nusantara, kenikmatan cita rasa hidangan tradisional pun punya daya tarik wisatawan saat berkunjung ke Tanah Air.

Rendang berkali-kali masuk dalam deretan makanan terlezat sedunia menurut CNN Travel, bahkan chef internasional Gordon Ramsay pun memperkenalkannya secara khusus dalam sebuah acara televisi. Dan, belum lama ini masakan rawon meraih predikat sup paling enak se-Asia (Best Rated Soups in Asia) oleh TasteAtlas pada 2020. TasteAtlas adalah situs Kroasia yang mengulas makanan tradisional seluruh dunia.

Dan, jika masih ingat, bagaimana bakso dan sate ayam disebut Presiden Barack Obama dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa tahun lalu. Nah, berikut ini deretan kuliner Indonesia yang banyak diincar wisatawan.

Rendang

Kuliner asal ranah minang ini sudah tak perlu diragukan lagi. Olahan tekstur daging yang lembut dipadu dengan bumbu rempah Indonesia yang menjadikan hidangan ini nikmat dan gurih.

Proses masaknya cukup rumit dan memakan waktu yang lama. Awalnya, rendang pakai daging sapi. Tapi kini sudah divariasikan dengan bahan masakan lainnya. Bisa dengan daging ayam juga.

Rawon

Menyusul rendang, ada masakan khas Jawa Timur, Rawon. Jenis sup daging sapi dengan kluwek yang lezat. Tahun lalu, jenis hidangan ini jadi nominasi 12 sup terbaik di Asia.

Sate Ayam

Satai, kuliner khas Indonesia asal Sumatera Barat. Perpaduan antara daging ayam yang dibakar dilumuri dengan bumbu kacang yang lumer. Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama salah seorang penggemar masakan ini.

4. Gulai Cincang

Masih berasal dari Sumatera Barat. Kelezatan gulai cincang banyak diminati wisatawan.

Sayur Asem

Hidangan sayur ini pun ramai diminati pendatang. Bahkan sayur asem juga masuk urutan nominasi sup terbaik di Asia.

Bakso

Ada banyak variasi bakso. Dari daging sapi, ayam, pun ikan. Campuran daging dan tepung dibentuk bulat. Penyajiannya bisa dengan kuah, dibakar, dimasukin dalam tahu. Hidangan ini biasanya disajikan bersama saus dan kecap, adapula tambahan cabai yang telah dihaluskan.

7. Gado-gado

Biasa disebut salad sayur ala Indonesia. bahan-bahan sayurannya direbus atau dikukus. Ada tauge, kacang panjang, kentang, bayam, ditambah tahu dan tempe goreng. Seluruh bahan dilumuri saus kacang pedas yang kental. Tak ketinggalan, ditambahkan ketupat atau lontong, serta telur rebus.

8.Nasi Uduk

Makna nasi uduk secara harfiah berarti 'nasi campur' dalam dialek Betawi. Cara memasaknya pakai santan bersama dengan daun pandan, serai, cengkih, dan kayu manis pada beras. Hasilnya, tekstur nasi jadi lebih lembut, lebih gurih, dan aromatik. Akan sangat nikmat jika dipadukan dengan tempe atau ikan teri.

Mie Aceh

Masakan lokal Indoneisa yang populer selanjutnya adalah mie aceh. Masakan berbahan mie kuning dengan kuah kental. Disajikan bersama irisan daging sapi, domba, seafood (udang atau kepiting), serta sayuran seperti tauge, bawang putih, kol, dan tomat.

Sedangkan rempahan kuahnya merupakan campuran cabai, bawang merah, jintan, kapulaga, dan jintan. Mie aceh punya cita rasa kari yang kaya.

Kerak Telor

Omelet pedas khas Betawi, jajanan khas Jakarta. Hanya ditemukan di spot-spot ikonik tertentu. Dimasak dalam wajan kecil di atas arang. Ketan dimasak dengan telur lalu ditambahkan dengan topping seperti serundeng (kelapa parut goreng), bawang merah, udang kering dan merica. Biasanya disajikan panas di atas kertas. Pempek

Dikenal sebagai mpek-mpek atau empek-empek. Bahan masakannya berupa ikan tradisional Indonesiadicampur dengan tepung tapioka. Merupakan kuliner khas Palembang. Biasanya cara memasakanya dikukus dahulu selanjutnya digoreng dan dikasih kuah asam manis.

12.Gudeg

Kuliner Indonesia lainnya yang dikenal pula di mancanegara adalah masakan khas tradisional Jawa yang terbuat dari nangka muda mentah yang direbus lama dalam santan, gula aren, serta bumbu pelengkap lainnya. Kadang, bumbu tambahan bisa berupa bawang putih, biji ketumbar, bawang merah, daun salam, dan daun jati . Hingga kini gudeg merupakan makanan yang populer di Yogyakarta dan Solo.

RAUDATUL ADAWIYAH NASUTION