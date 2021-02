Fans Dunia Sihir Bersiaplah, Harry Potter: The Exhibition Digelar Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Bertahun-tahun telah berlalu sejak Harry Potter merapalkan mantra terakhirnya, mengalahkan Lord Voldemort, tetapi penggemar tetap terpesona dengan Harry dan semua karakter unik lainnya dari dunia sihir.

Tapi harapan para penggemar Harry Potter yang ingin bertemu lebih banyak keajaiban akan segera terwujud lewat Harry Potter: The Exhibition. Pameran tentang tokoh buatan JK Rowling itu akan dimulai pada 2022.

Harry Potter: The Exhibition adalah pengalaman imersif baru dari Imagine Exhibitions yang bekerja sama dengan Warner Bros. Pameran ini akan menawarkan pengunjung pemandangan di balik layar di beberapa momen paling ikonik dari film dan cerita Harry Potter, Fantastic Beast dan Dunia Sihir.

Dan dengan basis penggemar yang tersebar di seluruh dunia, Harry Potter: The Exhibition akan melakukan tur ke beberapa wilayah, termasuk Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia-Pasifik.

Selain menampilkan properti dan kostum asli dari film Harry Potter dan Fantastic Beasts, pameran ini akan menciptakan lingkungan yang menampilkan berbagai karakter dan latar unik Dunia Sihir.

Melampaui tujuh novel dan delapan film yang awalnya memperkenalkan dunia kepada Harry Potter, pameran ini akan menampilkan elemen-elemen dari pertunjukan panggung pemenang Tony and Olivier Award, Harry Potter and the Cursed Child dan dua dari lima bagian seri Fantastic Beasts.

Tempat pertama untuk menjadi tuan rumah Harry Potter: The Exhibition akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan.

"Kami merasa terhormat dipercayakan dengan merek ikonik Harry Potter dan bersemangat untuk mengembangkan dan berbagi pengalaman pameran yang merayakan keajaiban Dunia Sihir," Tom Zaller, CEO Imagine Exhibitions, mengatakan kepada Lonely Planet. "Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra, promotor, dan sponsor kelas dunia untuk menghadirkan Harry Potter: The Exhibition terbaru kepada penggemar di seluruh dunia."

TRAVEL AND LEISURE

