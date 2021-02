Wisata ke Luar Angkasa Sambil Berdonasi ala Miliarder Jared Isaacman

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga milenium baru, hanya astronot profesional yang dapat meninggalkan bumi dan menuju luar angkasa. Sekarang ruang mulai terbuka untuk warga sipil yang setidaknya memiliki rekening bank cukup besar. Namun, akhir tahun ini, satu orang yang beruntung akan meluncur ke gravitasi nol, berpotensi gratis dan sebagai bagian dari misi luar angkasa sipil pertama.

Wisata luar angkasa semakin dekat dengan kenyataan karena perusahaan penerbangan luar angkasa swasta mengembangkan moda transportasi baru untuk membawa manusia ke bintang. Pekan lalu diberitakan ada tiga turis luar angkasa yang memesan perjalanan beberapa hari ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada 2022 melalui Axiom Space. Dan perusahaan seperti Blue Origin dan Virgin Galactic berada di titik puncak untuk menerbangkan pelanggan mereka sendiri dalam perjalanan tamasya ke ujung angkasa.

Tapi wisata luar angkasa tidaklah murah. Para penumpang Axiom, misalnya, masing-masing membayar US$ 55 juta untuk perjalanan mereka. Dan sementara beberapa perusahaan seperti Blue Origin dan Virgin Galactic relatif terjangkau sebagai perbandingan, mereka masih akan mengenakan biaya sekitar US$ 250 ribu per kursi. Bagi sebagian besar penggemar ruang angkasa, harga tersebut di luar jangkauan.

Bulan ini, masyarakat umum memiliki kesempatan untuk memenangkan perjalanan ke luar angkasa dengan semua biaya ditanggung oleh Jared Isaacman, pendiri dan CEO perusahaan teknologi Shift4 Payments. Miliarder berusia 37 tahun itu menyewa penerbangan ke luar angkasa sebagai upaya penggalangan dana untuk Rumah Sakit Penelitian Anak St. Jude.

Dijuluki Inspiration4, misi tersebut akan menjadi perjalanan orbit selama beberapa hari dengan kapsul SpaceX Crew Dragon dan dapat diluncurkan paling cepat pada Oktober mendatang.

Sebagai pilot terlatih, Isaacman akan menjabat sebagai komandan, sedangkan tiga kursi lainnya di pesawat ruang angkasa akan diberikan kepada anggota masyarakat yang terpilih. Salah satu penumpang itu telah dipilih, yaitu petugas kesehatan St.Jude yang belum disebutkan namanya.

Penumpang lainnya akan ditentukan melalui kontes yang terbuka untuk wirausahawan yang menggunakan platform Shift4. Tapi kursi terakhir pesawat ruang angkasa itu akan diundi dari para donatur yang menyumbang dengan semua hasil akan diberikan kepada St. Jude.

Meskipun masyarakat tidak perlu membayar untuk mengikuti undian (yang hanya terbuka untuk penduduk AS yang berusia minimal 18 tahun), peserta yang berminat akan menerima 10 entri per dolar yang disumbangkan ke St. Jude melalui kampanye Prizeo ini, hingga maksimum dari 10.000 entri.

Isaacman telah secara mandiri menjanjikan sumbangan US$ 100 juta untuk rumah sakit dan dia berharap undian akan mengumpulkan US$ 200 juta lewat misi luar angkasa itu. "Inspiration4 adalah realisasi dari mimpi seumur hidup dan langkah menuju masa depan di mana siapa pun dapat menjelajah dan menjelajahi bintang-bintang," kata Issacman dalam sebuah pernyataan. "Saya menghargai tanggung jawab luar biasa yang datang dengan menjalankan misi ini, dan saya ingin menggunakan momen bersejarah ini untuk menginspirasi umat manusia sambil membantu mengatasi kanker yang dialami anak di Bumi ini."

TRAVEL AND LEISURE

